Tokenomika Based Froc (FROC) Odkryj kluczowe informacje o Based Froc (FROC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Based Froc (FROC) Coinbase introduced a meme test coin Coinbase introduced a meme test coin Oficjalna strona internetowa: https://basedfroc.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x3c8cd0db9a01efa063a7760267b822a129bc7dca

Tokenomika i analiza cenowa Based Froc (FROC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Based Froc (FROC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 614.70K $ 614.70K $ 614.70K Historyczne maksimum: $ 0.0003629 $ 0.0003629 $ 0.0003629 Historyczne minimum: $ 0.000005862892116802 $ 0.000005862892116802 $ 0.000005862892116802 Aktualna cena: $ 0.000006147 $ 0.000006147 $ 0.000006147 Dowiedz się więcej o cenie Based Froc (FROC)

Tokenomika Based Froc (FROC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Based Froc (FROC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FROC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FROC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFROC tokenomikę, poznaj cenę tokena FROCna żywo!

Historia ceny Based Froc (FROC) Analiza historii ceny FROC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny FROC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FROC? Nasza strona z prognozami cen FROC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

