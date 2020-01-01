Tokenomika Forward (FORWARD) Odkryj kluczowe informacje o Forward (FORWARD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Forward (FORWARD) Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. Oficjalna strona internetowa: https://www.forwardprotocol.io Biała księga: https://whitepaper.forwardprotocol.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2 Kup FORWARD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Forward (FORWARD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Forward (FORWARD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Historyczne maksimum: $ 0.01835 $ 0.01835 $ 0.01835 Historyczne minimum: $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 Aktualna cena: $ 0.0002293 $ 0.0002293 $ 0.0002293 Dowiedz się więcej o cenie Forward (FORWARD)

Tokenomika Forward (FORWARD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Forward (FORWARD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FORWARD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FORWARD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFORWARD tokenomikę, poznaj cenę tokena FORWARDna żywo!

Historia ceny Forward (FORWARD) Analiza historii ceny FORWARD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FORWARD już teraz!

Prognoza ceny FORWARD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FORWARD? Nasza strona z prognozami cen FORWARD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FORWARD już teraz!

