FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of. Oficjalna strona internetowa: https://fncy.world Block Explorer: https://fncyscan.fncy.world

Tokenomika i analiza cenowa FNCY (FNCY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FNCY (FNCY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Całkowita podaż: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Podaż w obiegu: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.25M $ 6.25M $ 6.25M Historyczne maksimum: $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 Historyczne minimum: $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 Aktualna cena: $ 0.003124 $ 0.003124 $ 0.003124 Dowiedz się więcej o cenie FNCY (FNCY)

Tokenomika FNCY (FNCY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FNCY (FNCY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FNCY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FNCY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFNCY tokenomikę, poznaj cenę tokena FNCYna żywo!

Jak kupić FNCY Chcesz dodać FNCY (FNCY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FNCY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FNCY na MEXC już teraz!

Historia ceny FNCY (FNCY) Analiza historii ceny FNCY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FNCY już teraz!

Prognoza ceny FNCY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FNCY? Nasza strona z prognozami cen FNCY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FNCY już teraz!

