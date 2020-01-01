Tokenomika XEN Crypto (FMXEN) Odkryj kluczowe informacje o XEN Crypto (FMXEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XEN Crypto (FMXEN) XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange Oficjalna strona internetowa: https://xen.network/mainnet Biała księga: https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper Block Explorer: https://ftmscan.com/token/0xeF4B763385838FfFc708000f884026B8c0434275 Kup FMXEN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa XEN Crypto (FMXEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XEN Crypto (FMXEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.00000072079 $ 0.00000072079 $ 0.00000072079 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000000000005143 $ 0.000000000005143 $ 0.000000000005143 Dowiedz się więcej o cenie XEN Crypto (FMXEN)

Tokenomika XEN Crypto (FMXEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XEN Crypto (FMXEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FMXEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FMXEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFMXEN tokenomikę, poznaj cenę tokena FMXENna żywo!

Historia ceny XEN Crypto (FMXEN) Analiza historii ceny FMXEN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FMXEN już teraz!

Prognoza ceny FMXEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FMXEN? Nasza strona z prognozami cen FMXEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FMXEN już teraz!

