OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018. Oficjalna strona internetowa: https://omniflix.network/ Block Explorer: https://mintscan.io/omniflix

Tokenomika i analiza cenowa OmniFlix Network (FLIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OmniFlix Network (FLIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Całkowita podaż: $ 357.24M $ 357.24M $ 357.24M Podaż w obiegu: $ 250.76M $ 250.76M $ 250.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.27M $ 7.27M $ 7.27M Historyczne maksimum: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Historyczne minimum: $ 0.007708506413549168 $ 0.007708506413549168 $ 0.007708506413549168 Aktualna cena: $ 0.00727 $ 0.00727 $ 0.00727 Dowiedz się więcej o cenie OmniFlix Network (FLIX)

Tokenomika OmniFlix Network (FLIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OmniFlix Network (FLIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLIX tokenomikę, poznaj cenę tokena FLIXna żywo!

Historia ceny OmniFlix Network (FLIX) Analiza historii ceny FLIX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FLIX już teraz!

Prognoza ceny FLIX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLIX? Nasza strona z prognozami cen FLIX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLIX już teraz!

