Tokenomika Flayer (FLAY) Odkryj kluczowe informacje o Flayer (FLAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Flayer (FLAY) FLAY powers protocols built by Flayer Labs including the Flaunch protocol - a memecoin launchpad built on Base and powered by Uniswap V4. Notably, holders of FLAY can turn on a fee switch to collect 10% of the protocol's trading fees. Holders also have access to FLAY onchain governance. Oficjalna strona internetowa: https://docs.flayer.io/ Biała księga: https://www.flayer.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xF1A7000000950C7ad8Aff13118Bb7aB561A448ee

Tokenomika i analiza cenowa Flayer (FLAY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flayer (FLAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.15M $ 27.15M $ 27.15M Historyczne maksimum: $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 Historyczne minimum: $ 0.013309920381206455 $ 0.013309920381206455 $ 0.013309920381206455 Aktualna cena: $ 0.02715 $ 0.02715 $ 0.02715 Dowiedz się więcej o cenie Flayer (FLAY)

Tokenomika Flayer (FLAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Flayer (FLAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FLAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FLAY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFLAY tokenomikę, poznaj cenę tokena FLAYna żywo!

Jak kupić FLAY Chcesz dodać Flayer (FLAY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FLAY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FLAY na MEXC już teraz!

Historia ceny Flayer (FLAY) Analiza historii ceny FLAY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FLAY już teraz!

Prognoza ceny FLAY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FLAY? Nasza strona z prognozami cen FLAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FLAY już teraz!

