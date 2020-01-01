Tokenomika Finblox (FINBLOX) Odkryj kluczowe informacje o Finblox (FINBLOX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Finblox (FINBLOX) At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets. At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets. Oficjalna strona internetowa: https://finblox.com Biała księga: https://docs.finblox.com/getting-started/finblox-litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x5de597849cf72c72f073e9085bdd0dadd8e6c199 Kup FINBLOX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Finblox (FINBLOX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Finblox (FINBLOX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.21K $ 11.21K $ 11.21K Całkowita podaż: $ 9.47B $ 9.47B $ 9.47B Podaż w obiegu: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.00K $ 56.00K $ 56.00K Historyczne maksimum: $ 0.0185 $ 0.0185 $ 0.0185 Historyczne minimum: $ 0.000011425261328791 $ 0.000011425261328791 $ 0.000011425261328791 Aktualna cena: $ 0.0000056 $ 0.0000056 $ 0.0000056 Dowiedz się więcej o cenie Finblox (FINBLOX)

Tokenomika Finblox (FINBLOX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Finblox (FINBLOX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FINBLOX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FINBLOX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFINBLOX tokenomikę, poznaj cenę tokena FINBLOXna żywo!

Jak kupić FINBLOX Chcesz dodać Finblox (FINBLOX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FINBLOX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FINBLOX na MEXC już teraz!

Historia ceny Finblox (FINBLOX) Analiza historii ceny FINBLOX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FINBLOX już teraz!

Prognoza ceny FINBLOX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FINBLOX? Nasza strona z prognozami cen FINBLOX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FINBLOX już teraz!

