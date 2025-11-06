GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena FINANCE to 0.0005217 USD. Śledź aktualizacje cen FINANCE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FINANCE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena FINANCE to 0.0005217 USD. Śledź aktualizacje cen FINANCE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FINANCE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FINANCE

Informacje o cenie FINANCE

Czym jest FINANCE

Tokenomika FINANCE

Prognoza cen FINANCE

Historia FINANCE

Przewodnik zakupowy FINANCE

Przelicznik FINANCE-fiat

FINANCE na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo FINANCE

Cena FINANCE(FINANCE)

Aktualna cena 1 FINANCE do USD:

$0.0005217
$0.0005217$0.0005217
+21.35%1D
USD
FINANCE (FINANCE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:37:10 (UTC+8)

Informacje o cenie FINANCE (FINANCE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0004021
$ 0.0004021$ 0.0004021
Minimum 24h
$ 0.0005377
$ 0.0005377$ 0.0005377
Maksimum 24h

$ 0.0004021
$ 0.0004021$ 0.0004021

$ 0.0005377
$ 0.0005377$ 0.0005377

--
----

--
----

-0.02%

+21.35%

-5.18%

-5.18%

Aktualna cena FINANCE (FINANCE) wynosi $ 0.0005217. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FINANCE wahał się między $ 0.0004021 a $ 0.0005377, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FINANCE w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FINANCE zmieniły się o -0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +21.35% w ciągu 24 godzin i o -5.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FINANCE (FINANCE)

--
----

$ 52.99K
$ 52.99K$ 52.99K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa FINANCE wynosi --, przy $ 52.99K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FINANCE w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny FINANCE (FINANCE) – USD

Śledź zmiany ceny FINANCE dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000091787+21.35%
30 Dni$ -0.0008523-62.04%
60 dni$ -0.0002783-34.79%
90 dni$ -0.0002783-34.79%
Dzisiejsza zmiana ceny FINANCE

DziśFINANCE odnotował zmianę $ +0.000091787 (+21.35%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny FINANCE

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0008523 (-62.04%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny FINANCE

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FINANCE o $ -0.0002783(-34.79%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny FINANCE

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0002783 (-34.79%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe FINANCE (FINANCE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen FINANCE.

Co to jest FINANCE (FINANCE)

FINANCE jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w FINANCE. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FINANCE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące FINANCE na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno FINANCE będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny FINANCE (w USD)

Jaka będzie wartość FINANCE (FINANCE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FINANCE (FINANCE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FINANCE.

Sprawdź teraz prognozę ceny FINANCE!

Tokenomika FINANCE (FINANCE)

Zrozumienie tokenomiki FINANCE (FINANCE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FINANCEjuż teraz!

Jak kupić FINANCE (FINANCE)

Szukasz jak kupić FINANCE? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić FINANCE na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

FINANCE na lokalne waluty

1 FINANCE(FINANCE) do VND
13.7285355
1 FINANCE(FINANCE) do AUD
A$0.000798201
1 FINANCE(FINANCE) do GBP
0.000396492
1 FINANCE(FINANCE) do EUR
0.000448662
1 FINANCE(FINANCE) do USD
$0.0005217
1 FINANCE(FINANCE) do MYR
RM0.002180706
1 FINANCE(FINANCE) do TRY
0.021968787
1 FINANCE(FINANCE) do JPY
¥0.0798201
1 FINANCE(FINANCE) do ARS
ARS$0.757179729
1 FINANCE(FINANCE) do RUB
0.042440295
1 FINANCE(FINANCE) do INR
0.046233054
1 FINANCE(FINANCE) do IDR
Rp8.694996522
1 FINANCE(FINANCE) do PHP
0.030649875
1 FINANCE(FINANCE) do EGP
￡E.0.024733797
1 FINANCE(FINANCE) do BRL
R$0.002796312
1 FINANCE(FINANCE) do CAD
C$0.000735597
1 FINANCE(FINANCE) do BDT
0.063574362
1 FINANCE(FINANCE) do NGN
0.7528131
1 FINANCE(FINANCE) do COP
$2.006536455
1 FINANCE(FINANCE) do ZAR
R.0.009098448
1 FINANCE(FINANCE) do UAH
0.021942702
1 FINANCE(FINANCE) do TZS
T.Sh.1.2818169
1 FINANCE(FINANCE) do VES
Bs0.1163391
1 FINANCE(FINANCE) do CLP
$0.4924848
1 FINANCE(FINANCE) do PKR
Rs0.147453288
1 FINANCE(FINANCE) do KZT
0.274002057
1 FINANCE(FINANCE) do THB
฿0.016934382
1 FINANCE(FINANCE) do TWD
NT$0.016125747
1 FINANCE(FINANCE) do AED
د.إ0.001914639
1 FINANCE(FINANCE) do CHF
Fr0.00041736
1 FINANCE(FINANCE) do HKD
HK$0.004053609
1 FINANCE(FINANCE) do AMD
֏0.199576335
1 FINANCE(FINANCE) do MAD
.د.م0.004857027
1 FINANCE(FINANCE) do MXN
$0.00970362
1 FINANCE(FINANCE) do SAR
ريال0.001956375
1 FINANCE(FINANCE) do ETB
Br0.079987044
1 FINANCE(FINANCE) do KES
KSh0.067424508
1 FINANCE(FINANCE) do JOD
د.أ0.0003698853
1 FINANCE(FINANCE) do PLN
0.001925073
1 FINANCE(FINANCE) do RON
лв0.002300697
1 FINANCE(FINANCE) do SEK
kr0.004982235
1 FINANCE(FINANCE) do BGN
лв0.00088689
1 FINANCE(FINANCE) do HUF
Ft0.175416408
1 FINANCE(FINANCE) do CZK
0.011049606
1 FINANCE(FINANCE) do KWD
د.ك0.0001601619
1 FINANCE(FINANCE) do ILS
0.001695525
1 FINANCE(FINANCE) do BOB
Bs0.00359973
1 FINANCE(FINANCE) do AZN
0.00088689
1 FINANCE(FINANCE) do TJS
SM0.004825725
1 FINANCE(FINANCE) do GEL
0.001413807
1 FINANCE(FINANCE) do AOA
Kz0.477746775
1 FINANCE(FINANCE) do BHD
.د.ب0.0001961592
1 FINANCE(FINANCE) do BMD
$0.0005217
1 FINANCE(FINANCE) do DKK
kr0.003380616
1 FINANCE(FINANCE) do HNL
L0.013752012
1 FINANCE(FINANCE) do MUR
0.024008634
1 FINANCE(FINANCE) do NAD
$0.00907758
1 FINANCE(FINANCE) do NOK
kr0.00532134
1 FINANCE(FINANCE) do NZD
$0.000918192
1 FINANCE(FINANCE) do PAB
B/.0.0005217
1 FINANCE(FINANCE) do PGK
K0.002217225
1 FINANCE(FINANCE) do QAR
ر.ق0.001898988
1 FINANCE(FINANCE) do RSD
дин.0.053150796
1 FINANCE(FINANCE) do UZS
soʻm6.210713292
1 FINANCE(FINANCE) do ALL
L0.043843668
1 FINANCE(FINANCE) do ANG
ƒ0.000933843
1 FINANCE(FINANCE) do AWG
ƒ0.00093906
1 FINANCE(FINANCE) do BBD
$0.0010434
1 FINANCE(FINANCE) do BAM
KM0.00088689
1 FINANCE(FINANCE) do BIF
Fr1.5384933
1 FINANCE(FINANCE) do BND
$0.00067821
1 FINANCE(FINANCE) do BSD
$0.0005217
1 FINANCE(FINANCE) do JMD
$0.083967615
1 FINANCE(FINANCE) do KHR
2.095178502
1 FINANCE(FINANCE) do KMF
Fr0.2222442
1 FINANCE(FINANCE) do LAK
11.341304121
1 FINANCE(FINANCE) do LKR
රු0.158904603
1 FINANCE(FINANCE) do MDL
L0.008894985
1 FINANCE(FINANCE) do MGA
Ar2.34999765
1 FINANCE(FINANCE) do MOP
P0.0041736
1 FINANCE(FINANCE) do MVR
0.00803418
1 FINANCE(FINANCE) do MWK
MK0.905728587
1 FINANCE(FINANCE) do MZN
MT0.033362715
1 FINANCE(FINANCE) do NPR
रु0.074050098
1 FINANCE(FINANCE) do PYG
3.6998964
1 FINANCE(FINANCE) do RWF
Fr0.7580301
1 FINANCE(FINANCE) do SBD
$0.004288374
1 FINANCE(FINANCE) do SCR
0.007152507
1 FINANCE(FINANCE) do SRD
$0.020111535
1 FINANCE(FINANCE) do SVC
$0.004559658
1 FINANCE(FINANCE) do SZL
L0.009108882
1 FINANCE(FINANCE) do TMT
m0.00182595
1 FINANCE(FINANCE) do TND
د.ت0.0015457971
1 FINANCE(FINANCE) do TTD
$0.003531909
1 FINANCE(FINANCE) do UGX
Sh1.8238632
1 FINANCE(FINANCE) do XAF
Fr0.297369
1 FINANCE(FINANCE) do XCD
$0.00140859
1 FINANCE(FINANCE) do XOF
Fr0.297369
1 FINANCE(FINANCE) do XPF
Fr0.0537351
1 FINANCE(FINANCE) do BWP
P0.007037733
1 FINANCE(FINANCE) do BZD
$0.001048617
1 FINANCE(FINANCE) do CVE
$0.050140587
1 FINANCE(FINANCE) do DJF
Fr0.0923409
1 FINANCE(FINANCE) do DOP
$0.033482706
1 FINANCE(FINANCE) do DZD
د.ج0.068201841
1 FINANCE(FINANCE) do FJD
$0.001189476
1 FINANCE(FINANCE) do GNF
Fr4.5361815
1 FINANCE(FINANCE) do GTQ
Q0.003996222
1 FINANCE(FINANCE) do GYD
$0.109118772
1 FINANCE(FINANCE) do ISK
kr0.0662559

Zasoby FINANCE

Aby lepiej zrozumieć FINANCE, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące FINANCE

Jaka jest dziś wartość FINANCE (FINANCE)?
Aktualna cena FINANCE w USD wynosi 0.0005217USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FINANCE do USD?
Aktualna cena FINANCE w USD wynosi $ 0.0005217. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FINANCE?
Kapitalizacja rynkowa dla FINANCE wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FINANCE w obiegu?
W obiegu FINANCE znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FINANCE?
FINANCE osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FINANCE?
FINANCE zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu FINANCE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FINANCE wynosi $ 52.99K USD.
Czy w tym roku FINANCE pójdzie wyżej?
FINANCE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FINANCE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:37:10 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FINANCE (FINANCE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator FINANCE do USD

Kwota

FINANCE
FINANCE
USD
USD

1 FINANCE = 0.0005217 USD

Handluj FINANCE

FINANCE/USDT
$0.0005217
$0.0005217$0.0005217
+21.49%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,247.91
$103,247.91$103,247.91

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,399.94
$3,399.94$3,399.94

+0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.92
$160.92$160.92

+0.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.40
$1,477.40$1,477.40

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,247.91
$103,247.91$103,247.91

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,399.94
$3,399.94$3,399.94

+0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.92
$160.92$160.92

+0.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3339
$2.3339$2.3339

+2.52%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0573
$1.0573$1.0573

-2.57%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03731
$0.03731$0.03731

+49.24%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011555
$0.000011555$0.000011555

+512.02%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000643
$0.0000000643$0.0000000643

+325.82%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1990
$0.1990$0.1990

+298.00%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5560
$1.5560$1.5560

+91.81%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.02128
$0.02128$0.02128

+70.24%