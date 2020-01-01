Tokenomika FANC (FANC) Odkryj kluczowe informacje o FANC (FANC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FANC (FANC) fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance. Oficjalna strona internetowa: https://fanc.io/ Biała księga: https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045 Kup FANC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FANC (FANC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FANC (FANC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.23M $ 6.23M $ 6.23M Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M Historyczne maksimum: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 Historyczne minimum: $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 Aktualna cena: $ 0.004304 $ 0.004304 $ 0.004304 Dowiedz się więcej o cenie FANC (FANC)

Tokenomika FANC (FANC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FANC (FANC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FANC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FANC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFANC tokenomikę, poznaj cenę tokena FANCna żywo!

Jak kupić FANC Chcesz dodać FANC (FANC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FANC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FANC na MEXC już teraz!

Historia ceny FANC (FANC) Analiza historii ceny FANC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FANC już teraz!

Prognoza ceny FANC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FANC? Nasza strona z prognozami cen FANC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FANC już teraz!

