Informacje o Fair and Free (FAIR3) The AI coin advocating for on-chain fairness, led by Wang Xing, has migrated from the SOL chain to the BSC chain. The AI coin advocating for on-chain fairness, led by Wang Xing, has migrated from the SOL chain to the BSC chain. Oficjalna strona internetowa: https://linktr.ee/fair3community Biała księga: https://fair3.gitbook.io/fair3 Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x6952c5408b9822295ba4a7e694d0c5ffdb8fe320 Kup FAIR3 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Fair and Free (FAIR3) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fair and Free (FAIR3), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.74M $ 20.74M $ 20.74M Całkowita podaż: $ 935.81M $ 935.81M $ 935.81M Podaż w obiegu: $ 935.81M $ 935.81M $ 935.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.74M $ 20.74M $ 20.74M Historyczne maksimum: $ 0.02541 $ 0.02541 $ 0.02541 Historyczne minimum: $ 0.010376833874808429 $ 0.010376833874808429 $ 0.010376833874808429 Aktualna cena: $ 0.02216 $ 0.02216 $ 0.02216 Dowiedz się więcej o cenie Fair and Free (FAIR3)

Tokenomika Fair and Free (FAIR3): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fair and Free (FAIR3) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FAIR3, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FAIR3. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFAIR3 tokenomikę, poznaj cenę tokena FAIR3na żywo!

Jak kupić FAIR3 Chcesz dodać Fair and Free (FAIR3) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FAIR3, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FAIR3 na MEXC już teraz!

Historia ceny Fair and Free (FAIR3) Analiza historii ceny FAIR3 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FAIR3 już teraz!

Prognoza ceny FAIR3 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FAIR3? Nasza strona z prognozami cen FAIR3 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FAIR3 już teraz!

