Tokenomika Equilibria Finance (EQB) Odkryj kluczowe informacje o Equilibria Finance (EQB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Equilibria Finance (EQB) Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD. Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD. Oficjalna strona internetowa: https://equilibria.fi Biała księga: https://docs.equilibria.fi Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B Kup EQB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Equilibria Finance (EQB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Equilibria Finance (EQB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.11M $ 15.11M $ 15.11M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 33.85M $ 33.85M $ 33.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 44.64M $ 44.64M $ 44.64M Historyczne maksimum: $ 2.4854 $ 2.4854 $ 2.4854 Historyczne minimum: $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 Aktualna cena: $ 0.4464 $ 0.4464 $ 0.4464 Dowiedz się więcej o cenie Equilibria Finance (EQB)

Tokenomika Equilibria Finance (EQB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Equilibria Finance (EQB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EQB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EQB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEQB tokenomikę, poznaj cenę tokena EQBna żywo!

Jak kupić EQB Chcesz dodać Equilibria Finance (EQB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EQB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EQB na MEXC już teraz!

Historia ceny Equilibria Finance (EQB) Analiza historii ceny EQB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EQB już teraz!

Prognoza ceny EQB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EQB? Nasza strona z prognozami cen EQB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EQB już teraz!

