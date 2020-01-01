Tokenomika Equilibrium (EQ) Odkryj kluczowe informacje o Equilibrium (EQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Equilibrium (EQ) Equilibrium is a one-stop DeFi platform on Polkadot that allows for high leverage in trading and borrowing digital assets. It combines a full-fledged money market with an orderbook-based DEX. Equilibrium is a one-stop DeFi platform on Polkadot that allows for high leverage in trading and borrowing digital assets. It combines a full-fledged money market with an orderbook-based DEX. Oficjalna strona internetowa: https://equilibrium.io/en/eq-token Biała księga: https://equilibrium.io/docs/Equilibrium_WP.pdf Block Explorer: https://equilibrium.subscan.io/ Kup EQ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Equilibrium (EQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Equilibrium (EQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 67.84K $ 67.84K $ 67.84K Historyczne maksimum: $ 0.007938 $ 0.007938 $ 0.007938 Historyczne minimum: $ 0.000005668539328994 $ 0.000005668539328994 $ 0.000005668539328994 Aktualna cena: $ 0.000005653 $ 0.000005653 $ 0.000005653 Dowiedz się więcej o cenie Equilibrium (EQ)

Tokenomika Equilibrium (EQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Equilibrium (EQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEQ tokenomikę, poznaj cenę tokena EQna żywo!

Jak kupić EQ Chcesz dodać Equilibrium (EQ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EQ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EQ na MEXC już teraz!

Historia ceny Equilibrium (EQ) Analiza historii ceny EQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EQ już teraz!

Prognoza ceny EQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EQ? Nasza strona z prognozami cen EQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EQ już teraz!

