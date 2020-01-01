Tokenomika Elipe Protocol (EPLIE) Odkryj kluczowe informacje o Elipe Protocol (EPLIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Elipe Protocol (EPLIE) Elipe is building a decentralized operating system for AI agents and human collaboration, combining regulatory-compliant infrastructure with self-evolving economic protocols to power the next generation of autonomous entities. Elipe is building a decentralized operating system for AI agents and human collaboration, combining regulatory-compliant infrastructure with self-evolving economic protocols to power the next generation of autonomous entities. Oficjalna strona internetowa: https://www.elipe.org Biała księga: https://elipeprotocol.notion.site/ElipeProtocol-WhitePaper-1ae9411e426980ee9fadf57edba4f344#1ae9411e42698001bfeacda043594fda Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xeef512b6a7b7a038660b39fe44721b09838fb74c Kup EPLIE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Elipe Protocol (EPLIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Elipe Protocol (EPLIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0000000000000000001998 $ 0.0000000000000000001998 $ 0.0000000000000000001998 Dowiedz się więcej o cenie Elipe Protocol (EPLIE)

Tokenomika Elipe Protocol (EPLIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Elipe Protocol (EPLIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EPLIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EPLIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEPLIE tokenomikę, poznaj cenę tokena EPLIEna żywo!

Jak kupić EPLIE Chcesz dodać Elipe Protocol (EPLIE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EPLIE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EPLIE na MEXC już teraz!

Historia ceny Elipe Protocol (EPLIE) Analiza historii ceny EPLIE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EPLIE już teraz!

Prognoza ceny EPLIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EPLIE? Nasza strona z prognozami cen EPLIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EPLIE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!