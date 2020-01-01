Tokenomika TEH EPIK DUCK (EPIK) Odkryj kluczowe informacje o TEH EPIK DUCK (EPIK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TEH EPIK DUCK (EPIK) Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago. Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago. Oficjalna strona internetowa: https://epikduckcoin.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3BgwJ8b7b9hHX4sgfZ2KJhv9496CoVfsMK2YePevsBRw Kup EPIK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TEH EPIK DUCK (EPIK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TEH EPIK DUCK (EPIK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 846.67M $ 846.67M $ 846.67M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Historyczne maksimum: $ 0.043943 $ 0.043943 $ 0.043943 Historyczne minimum: $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 Aktualna cena: $ 0.003598 $ 0.003598 $ 0.003598 Dowiedz się więcej o cenie TEH EPIK DUCK (EPIK)

Tokenomika TEH EPIK DUCK (EPIK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TEH EPIK DUCK (EPIK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EPIK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EPIK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEPIK tokenomikę, poznaj cenę tokena EPIKna żywo!

Jak kupić EPIK Chcesz dodać TEH EPIK DUCK (EPIK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EPIK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EPIK na MEXC już teraz!

Historia ceny TEH EPIK DUCK (EPIK) Analiza historii ceny EPIK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EPIK już teraz!

Prognoza ceny EPIK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EPIK? Nasza strona z prognozami cen EPIK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EPIK już teraz!

