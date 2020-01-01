Tokenomika Official Elon Coin (ELONSOL) Odkryj kluczowe informacje o Official Elon Coin (ELONSOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Official Elon Coin (ELONSOL) The only Elon fan meme-coin. The only Elon fan meme-coin. Oficjalna strona internetowa: https://official-elon.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BftUiGB2iDkNDa8AKdhtLuJHHXiUfqLvTNmiXaSopump Kup ELONSOL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Official Elon Coin (ELONSOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Official Elon Coin (ELONSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 809.64K $ 809.64K $ 809.64K Historyczne maksimum: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Historyczne minimum: $ 0.000673819227438218 $ 0.000673819227438218 $ 0.000673819227438218 Aktualna cena: $ 0.0008097 $ 0.0008097 $ 0.0008097 Dowiedz się więcej o cenie Official Elon Coin (ELONSOL)

Tokenomika Official Elon Coin (ELONSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Official Elon Coin (ELONSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELONSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELONSOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELONSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena ELONSOLna żywo!

Historia ceny Official Elon Coin (ELONSOL) Analiza historii ceny ELONSOL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ELONSOL już teraz!

Prognoza ceny ELONSOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ELONSOL? Nasza strona z prognozami cen ELONSOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ELONSOL już teraz!

