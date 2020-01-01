Tokenomika Enjinstarter (EJS) Odkryj kluczowe informacje o Enjinstarter (EJS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Enjinstarter (EJS) EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure Oficjalna strona internetowa: https://www.enjinstarter.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x96610186f3ab8d73ebee1cf950c750f3b1fb79c2

Tokenomika i analiza cenowa Enjinstarter (EJS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Enjinstarter (EJS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 4.94B $ 4.94B $ 4.94B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 220.10K $ 220.10K $ 220.10K Historyczne maksimum: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Historyczne minimum: $ 0.000043471294679061 $ 0.000043471294679061 $ 0.000043471294679061 Aktualna cena: $ 0.00004402 $ 0.00004402 $ 0.00004402 Dowiedz się więcej o cenie Enjinstarter (EJS)

Tokenomika Enjinstarter (EJS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Enjinstarter (EJS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EJS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EJS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEJS tokenomikę, poznaj cenę tokena EJSna żywo!

Jak kupić EJS Chcesz dodać Enjinstarter (EJS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EJS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EJS na MEXC już teraz!

Historia ceny Enjinstarter (EJS) Analiza historii ceny EJS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EJS już teraz!

Prognoza ceny EJS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EJS? Nasza strona z prognozami cen EJS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EJS już teraz!

