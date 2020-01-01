Tokenomika EINSTEIN (EIN) Odkryj kluczowe informacje o EINSTEIN (EIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o EINSTEIN (EIN) Einstein is an innovative social experiment that integrates scientific knowledge with Web3. This experiment allows individuals to explore cryptocurrency, blockchain, Web3, decentralized science, cosmology, and physics, fostering a spirit of exploration to discover the convergence of science and blockchain technology. Oficjalna strona internetowa: https://einstein.game/ Biała księga: https://einstein.game/whitepaper Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x8CFcF2961e1aAF607AaEd65cc8D4735493A38310 Kup EIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa EINSTEIN (EIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EINSTEIN (EIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Historyczne maksimum: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000268 $ 0.000268 $ 0.000268 Dowiedz się więcej o cenie EINSTEIN (EIN)

Tokenomika EINSTEIN (EIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EINSTEIN (EIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEIN tokenomikę, poznaj cenę tokena EINna żywo!

Jak kupić EIN Chcesz dodać EINSTEIN (EIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EIN na MEXC już teraz!

Historia ceny EINSTEIN (EIN) Analiza historii ceny EIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EIN już teraz!

Prognoza ceny EIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EIN? Nasza strona z prognozami cen EIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EIN już teraz!

