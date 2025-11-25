Tokenomika Egg Smash (EGSM)

Odkryj kluczowe informacje o Egg Smash (EGSM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:37:54 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Egg Smash (EGSM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Egg Smash (EGSM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.00K
$ 2.00K$ 2.00K
Historyczne maksimum:
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.0000002
$ 0.0000002$ 0.0000002

Informacje o Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Oficjalna strona internetowa:
https://t.me/EggRushBot
Biała księga:
https://drive.google.com/file/d/1ukZw_aaG1vPt_vvur2A3fKON-LuEIySQ/view
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xff5d15a1e71647e980f9f1fd469a3c81151c42c5

Tokenomika Egg Smash (EGSM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Egg Smash (EGSM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów EGSM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów EGSM.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszEGSM tokenomikę, poznaj cenę tokena EGSMna żywo!

Jak kupić EGSM

Chcesz dodać Egg Smash (EGSM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EGSM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Egg Smash (EGSM)

Analiza historii ceny EGSM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny EGSM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EGSM? Nasza strona z prognozami cen EGSM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.


Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

