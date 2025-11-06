GiełdaDEX+
Aktualna cena Egg Smash to 0.0000012 USD. Śledź aktualizacje cen EGSM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EGSM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EGSM

Informacje o cenie EGSM

Czym jest EGSM

Biała księga EGSM

Oficjalna strona internetowa EGSM

Tokenomika EGSM

Prognoza cen EGSM

Historia EGSM

Przewodnik zakupowy EGSM

Przelicznik EGSM-fiat

Cena Egg Smash(EGSM)

Aktualna cena 1 EGSM do USD:

$0.0000012
+17.64%1D
USD
Egg Smash (EGSM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:32:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Egg Smash (EGSM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000008
Minimum 24h
$ 0.00000123
Maksimum 24h

$ 0.0000008
$ 0.00000123
--
--
0.00%

+17.64%

+10.09%

+10.09%

Aktualna cena Egg Smash (EGSM) wynosi $ 0.0000012. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EGSM wahał się między $ 0.0000008 a $ 0.00000123, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EGSM w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EGSM zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +17.64% w ciągu 24 godzin i o +10.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Egg Smash (EGSM)

--
$ 181.91
$ 12.00K
--
10,000,000,000
BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Egg Smash wynosi --, przy $ 181.91 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EGSM w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.00K.

Historia ceny Egg Smash (EGSM) – USD

Śledź zmiany ceny Egg Smash dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000001799+17.64%
30 Dni$ -0.00000066-35.49%
60 dni$ -0.00000248-67.40%
90 dni$ -0.0009988-99.88%
Dzisiejsza zmiana ceny Egg Smash

DziśEGSM odnotował zmianę $ +0.0000001799 (+17.64%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Egg Smash

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00000066 (-35.49%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Egg Smash

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę EGSM o $ -0.00000248(-67.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Egg Smash

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0009988 (-99.88%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Egg Smash (EGSM)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Egg Smash.

Co to jest Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Egg Smash. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu EGSM, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Egg Smash na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Egg Smash będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Egg Smash (w USD)

Jaka będzie wartość Egg Smash (EGSM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Egg Smash (EGSM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Egg Smash.

Sprawdź teraz prognozę ceny Egg Smash!

Tokenomika Egg Smash (EGSM)

Zrozumienie tokenomiki Egg Smash (EGSM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EGSMjuż teraz!

Jak kupić Egg Smash (EGSM)

Szukasz jak kupić Egg Smash? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Egg Smash na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

EGSM na lokalne waluty

1 Egg Smash(EGSM) do VND
0.031578
1 Egg Smash(EGSM) do AUD
A$0.000001836
1 Egg Smash(EGSM) do GBP
0.000000912
1 Egg Smash(EGSM) do EUR
0.000001032
1 Egg Smash(EGSM) do USD
$0.0000012
1 Egg Smash(EGSM) do MYR
RM0.000005016
1 Egg Smash(EGSM) do TRY
0.000050532
1 Egg Smash(EGSM) do JPY
¥0.0001836
1 Egg Smash(EGSM) do ARS
ARS$0.001741644
1 Egg Smash(EGSM) do RUB
0.00009762
1 Egg Smash(EGSM) do INR
0.00010626
1 Egg Smash(EGSM) do IDR
Rp0.019999992
1 Egg Smash(EGSM) do PHP
0.0000705
1 Egg Smash(EGSM) do EGP
￡E.0.000056892
1 Egg Smash(EGSM) do BRL
R$0.00000642
1 Egg Smash(EGSM) do CAD
C$0.000001692
1 Egg Smash(EGSM) do BDT
0.000146232
1 Egg Smash(EGSM) do NGN
0.0017316
1 Egg Smash(EGSM) do COP
$0.00461538
1 Egg Smash(EGSM) do ZAR
R.0.000020928
1 Egg Smash(EGSM) do UAH
0.000050472
1 Egg Smash(EGSM) do TZS
T.Sh.0.0029484
1 Egg Smash(EGSM) do VES
Bs0.0002676
1 Egg Smash(EGSM) do CLP
$0.0011328
1 Egg Smash(EGSM) do PKR
Rs0.000339168
1 Egg Smash(EGSM) do KZT
0.000630252
1 Egg Smash(EGSM) do THB
฿0.000038952
1 Egg Smash(EGSM) do TWD
NT$0.00003708
1 Egg Smash(EGSM) do AED
د.إ0.000004404
1 Egg Smash(EGSM) do CHF
Fr0.00000096
1 Egg Smash(EGSM) do HKD
HK$0.000009324
1 Egg Smash(EGSM) do AMD
֏0.00045906
1 Egg Smash(EGSM) do MAD
.د.م0.000011172
1 Egg Smash(EGSM) do MXN
$0.00002232
1 Egg Smash(EGSM) do SAR
ريال0.0000045
1 Egg Smash(EGSM) do ETB
Br0.000183984
1 Egg Smash(EGSM) do KES
KSh0.000155088
1 Egg Smash(EGSM) do JOD
د.أ0.0000008508
1 Egg Smash(EGSM) do PLN
0.000004428
1 Egg Smash(EGSM) do RON
лв0.000005292
1 Egg Smash(EGSM) do SEK
kr0.00001146
1 Egg Smash(EGSM) do BGN
лв0.00000204
1 Egg Smash(EGSM) do HUF
Ft0.000403488
1 Egg Smash(EGSM) do CZK
0.000025416
1 Egg Smash(EGSM) do KWD
د.ك0.0000003684
1 Egg Smash(EGSM) do ILS
0.0000039
1 Egg Smash(EGSM) do BOB
Bs0.00000828
1 Egg Smash(EGSM) do AZN
0.00000204
1 Egg Smash(EGSM) do TJS
SM0.0000111
1 Egg Smash(EGSM) do GEL
0.000003252
1 Egg Smash(EGSM) do AOA
Kz0.0010989
1 Egg Smash(EGSM) do BHD
.د.ب0.0000004512
1 Egg Smash(EGSM) do BMD
$0.0000012
1 Egg Smash(EGSM) do DKK
kr0.000007776
1 Egg Smash(EGSM) do HNL
L0.000031632
1 Egg Smash(EGSM) do MUR
0.000055224
1 Egg Smash(EGSM) do NAD
$0.00002088
1 Egg Smash(EGSM) do NOK
kr0.00001224
1 Egg Smash(EGSM) do NZD
$0.000002112
1 Egg Smash(EGSM) do PAB
B/.0.0000012
1 Egg Smash(EGSM) do PGK
K0.0000051
1 Egg Smash(EGSM) do QAR
ر.ق0.000004368
1 Egg Smash(EGSM) do RSD
дин.0.000122256
1 Egg Smash(EGSM) do UZS
soʻm0.014285712
1 Egg Smash(EGSM) do ALL
L0.000100848
1 Egg Smash(EGSM) do ANG
ƒ0.000002148
1 Egg Smash(EGSM) do AWG
ƒ0.00000216
1 Egg Smash(EGSM) do BBD
$0.0000024
1 Egg Smash(EGSM) do BAM
KM0.00000204
1 Egg Smash(EGSM) do BIF
Fr0.0035388
1 Egg Smash(EGSM) do BND
$0.00000156
1 Egg Smash(EGSM) do BSD
$0.0000012
1 Egg Smash(EGSM) do JMD
$0.00019314
1 Egg Smash(EGSM) do KHR
0.004819272
1 Egg Smash(EGSM) do KMF
Fr0.0005112
1 Egg Smash(EGSM) do LAK
0.026086956
1 Egg Smash(EGSM) do LKR
රු0.000365508
1 Egg Smash(EGSM) do MDL
L0.00002046
1 Egg Smash(EGSM) do MGA
Ar0.0054054
1 Egg Smash(EGSM) do MOP
P0.0000096
1 Egg Smash(EGSM) do MVR
0.00001848
1 Egg Smash(EGSM) do MWK
MK0.002083332
1 Egg Smash(EGSM) do MZN
MT0.00007674
1 Egg Smash(EGSM) do NPR
रु0.000170328
1 Egg Smash(EGSM) do PYG
0.0085104
1 Egg Smash(EGSM) do RWF
Fr0.0017436
1 Egg Smash(EGSM) do SBD
$0.000009864
1 Egg Smash(EGSM) do SCR
0.000016452
1 Egg Smash(EGSM) do SRD
$0.00004626
1 Egg Smash(EGSM) do SVC
$0.000010488
1 Egg Smash(EGSM) do SZL
L0.000020952
1 Egg Smash(EGSM) do TMT
m0.0000042
1 Egg Smash(EGSM) do TND
د.ت0.0000035556
1 Egg Smash(EGSM) do TTD
$0.000008124
1 Egg Smash(EGSM) do UGX
Sh0.0041952
1 Egg Smash(EGSM) do XAF
Fr0.000684
1 Egg Smash(EGSM) do XCD
$0.00000324
1 Egg Smash(EGSM) do XOF
Fr0.000684
1 Egg Smash(EGSM) do XPF
Fr0.0001236
1 Egg Smash(EGSM) do BWP
P0.000016188
1 Egg Smash(EGSM) do BZD
$0.000002412
1 Egg Smash(EGSM) do CVE
$0.000115332
1 Egg Smash(EGSM) do DJF
Fr0.0002124
1 Egg Smash(EGSM) do DOP
$0.000077016
1 Egg Smash(EGSM) do DZD
د.ج0.000156876
1 Egg Smash(EGSM) do FJD
$0.000002736
1 Egg Smash(EGSM) do GNF
Fr0.010434
1 Egg Smash(EGSM) do GTQ
Q0.000009192
1 Egg Smash(EGSM) do GYD
$0.000250992
1 Egg Smash(EGSM) do ISK
kr0.0001524

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Egg Smash

Jaka jest dziś wartość Egg Smash (EGSM)?
Aktualna cena EGSM w USD wynosi 0.0000012USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EGSM do USD?
Aktualna cena EGSM w USD wynosi $ 0.0000012. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Egg Smash?
Kapitalizacja rynkowa dla EGSM wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EGSM w obiegu?
W obiegu EGSM znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EGSM?
EGSM osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EGSM?
EGSM zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu EGSM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EGSM wynosi $ 181.91 USD.
Czy w tym roku EGSM pójdzie wyżej?
EGSM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EGSM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:32:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Egg Smash (EGSM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

