Tokenomika EtherFloki (EFLOKI)

Tokenomika EtherFloki (EFLOKI)

Odkryj kluczowe informacje o EtherFloki (EFLOKI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:49:26 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa EtherFloki (EFLOKI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EtherFloki (EFLOKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 500.00B
$ 500.00B$ 500.00B
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 269.40K
$ 269.40K$ 269.40K
Historyczne maksimum:
$ 0.00001377
$ 0.00001377$ 0.00001377
Historyczne minimum:
$ 0.000000261837786637
$ 0.000000261837786637$ 0.000000261837786637
Aktualna cena:
$ 0.0000002694
$ 0.0000002694$ 0.0000002694

Informacje o EtherFloki (EFLOKI)

Join the Bored Dog Club’s epic raid! EFLOKI is the fiercest Floki memecoin, with 50% supply BURNED and a wild Viking community ready to conquer the crypto moon! HODL tight, meme hard, and let’s pillage the charts!

Oficjalna strona internetowa:
https://www.etherfloki.io/
Biała księga:
https://whitepaper.etherfloki.io/tokenomics
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcf07d861eb77a0e4c0fd68d7d95ca929a4d56a2e

Tokenomika EtherFloki (EFLOKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki EtherFloki (EFLOKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów EFLOKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów EFLOKI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszEFLOKI tokenomikę, poznaj cenę tokena EFLOKIna żywo!

Jak kupić EFLOKI

Chcesz dodać EtherFloki (EFLOKI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EFLOKI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny EtherFloki (EFLOKI)

Analiza historii ceny EFLOKI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny EFLOKI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EFLOKI? Nasza strona z prognozami cen EFLOKI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności