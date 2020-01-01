Tokenomika Deepswap Protocol (DSP)
Informacje o Deepswap Protocol (DSP)
DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant.
Tokenomika i analiza cenowa Deepswap Protocol (DSP)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Deepswap Protocol (DSP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Deepswap Protocol (DSP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Deepswap Protocol (DSP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DSP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DSP.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDSP tokenomikę, poznaj cenę tokena DSPna żywo!
Historia ceny Deepswap Protocol (DSP)
Analiza historii ceny DSP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny DSP
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DSP? Nasza strona z prognozami cen DSP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
