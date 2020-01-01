Tokenomika Deepswap Protocol (DSP) Odkryj kluczowe informacje o Deepswap Protocol (DSP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Deepswap Protocol (DSP) DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant. DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant. Oficjalna strona internetowa: http://deep-swap.org/ Biała księga: https://wakeful-writer-533.notion.site/DeepSwap-Official-whitepaper-1bbaa5c5cd358003953ffb2c28dc0c0b Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd3f32321f25c306e148f3ac90b6ac0fe25ff4941 Kup DSP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Deepswap Protocol (DSP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Deepswap Protocol (DSP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.00000000141 $ 0.00000000141 $ 0.00000000141 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00000000000224 $ 0.00000000000224 $ 0.00000000000224 Dowiedz się więcej o cenie Deepswap Protocol (DSP)

Tokenomika Deepswap Protocol (DSP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Deepswap Protocol (DSP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DSP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DSP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDSP tokenomikę, poznaj cenę tokena DSPna żywo!

Jak kupić DSP Chcesz dodać Deepswap Protocol (DSP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DSP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DSP na MEXC już teraz!

Historia ceny Deepswap Protocol (DSP) Analiza historii ceny DSP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DSP już teraz!

Prognoza ceny DSP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DSP? Nasza strona z prognozami cen DSP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DSP już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!