Tokenomika DSLA (DSLA)

Odkryj kluczowe informacje o DSLA (DSLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o DSLA (DSLA)

DSLA Protocol is a risk management framework that enables developers and infrastructure operators to reduce their users exposure to service delays, interruptions and financial losses, using self-executing service level agreements, bonus-malus insurance policies, and crowdfunded liquidity pools.

Oficjalna strona internetowa:
https://dsla.network
Biała księga:
https://storage.googleapis.com/stacktical-public/STACKTICAL_DSLA-WHITE-PAPER.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3affcca64c2a6f4e3b6bd9c64cd2c969efd1ecbe

Tokenomika i analiza cenowa DSLA (DSLA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DSLA (DSLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 738.43K
Całkowita podaż:
$ 5.71B
Podaż w obiegu:
$ 5.49B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 784.08K
Historyczne maksimum:
$ 0.02499
Historyczne minimum:
$ 0.00000863520097865
Aktualna cena:
$ 0.00013446
Tokenomika DSLA (DSLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki DSLA (DSLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DSLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DSLA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDSLA tokenomikę, poznaj cenę tokena DSLAna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.