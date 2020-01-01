Tokenomika Dreams Quest (DREAMS) Odkryj kluczowe informacje o Dreams Quest (DREAMS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dreams Quest (DREAMS) Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest. Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest. Oficjalna strona internetowa: https://dreams.quest Biała księga: https://dreamsquest.fandom.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9 Kup DREAMS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dreams Quest (DREAMS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dreams Quest (DREAMS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 471.58K $ 471.58K $ 471.58K Całkowita podaż: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Podaż w obiegu: $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Historyczne maksimum: $ 0.00398 $ 0.00398 $ 0.00398 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0003015 $ 0.0003015 $ 0.0003015 Dowiedz się więcej o cenie Dreams Quest (DREAMS)

Tokenomika Dreams Quest (DREAMS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dreams Quest (DREAMS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DREAMS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DREAMS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDREAMS tokenomikę, poznaj cenę tokena DREAMSna żywo!

Jak kupić DREAMS Chcesz dodać Dreams Quest (DREAMS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DREAMS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DREAMS na MEXC już teraz!

Historia ceny Dreams Quest (DREAMS) Analiza historii ceny DREAMS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DREAMS już teraz!

Prognoza ceny DREAMS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DREAMS? Nasza strona z prognozami cen DREAMS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DREAMS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!