Tokenomika Dracarys (DRA) Odkryj kluczowe informacje o Dracarys (DRA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dracarys (DRA) Dracarys Token represents a pioneering approach in the realm of cryptocurrency, distinguished by its unique integration of meme culture to engage and unite the crypto community. This token is crafted to infuse a blend of humour and fiery enthusiasm, reshaping the conventional perspective on cryptocurrency investments. Dracarys Token represents a pioneering approach in the realm of cryptocurrency, distinguished by its unique integration of meme culture to engage and unite the crypto community. This token is crafted to infuse a blend of humour and fiery enthusiasm, reshaping the conventional perspective on cryptocurrency investments. Oficjalna strona internetowa: https://www.dracoin.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x622b8f894c3d556594bf2d5e4da0478d4968a4ee Kup DRA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dracarys (DRA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dracarys (DRA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 577.00B $ 577.00B $ 577.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.33K $ 34.33K $ 34.33K Historyczne maksimum: $ 0.000001656 $ 0.000001656 $ 0.000001656 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0000000595 $ 0.0000000595 $ 0.0000000595 Dowiedz się więcej o cenie Dracarys (DRA)

Tokenomika Dracarys (DRA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dracarys (DRA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DRA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DRA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDRA tokenomikę, poznaj cenę tokena DRAna żywo!

Jak kupić DRA Chcesz dodać Dracarys (DRA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DRA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DRA na MEXC już teraz!

Historia ceny Dracarys (DRA) Analiza historii ceny DRA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DRA już teraz!

Prognoza ceny DRA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DRA? Nasza strona z prognozami cen DRA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DRA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!