Tokenomika Deeper Network (DPR)

Odkryj kluczowe informacje o Deeper Network (DPR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Deeper Network (DPR)

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.deeper.network
Biała księga:
https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1

Tokenomika i analiza cenowa Deeper Network (DPR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Deeper Network (DPR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 757.67K
Całkowita podaż:
$ 9.97B
Podaż w obiegu:
$ 3.19B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.37M
Historyczne maksimum:
$ 0.35372
Historyczne minimum:
$ 0.000172676790509784
Aktualna cena:
$ 0.0002372
Tokenomika Deeper Network (DPR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Deeper Network (DPR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DPR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DPR.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDPR tokenomikę, poznaj cenę tokena DPRna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.