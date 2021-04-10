Tokenomika Deeper Network (DPR) Odkryj kluczowe informacje o Deeper Network (DPR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Deeper Network (DPR) Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Oficjalna strona internetowa: https://www.deeper.network Biała księga: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 Kup DPR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Deeper Network (DPR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Deeper Network (DPR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 757.67K $ 757.67K $ 757.67K Całkowita podaż: $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B Podaż w obiegu: $ 3.19B $ 3.19B $ 3.19B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Historyczne maksimum: $ 0.35372 $ 0.35372 $ 0.35372 Historyczne minimum: $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 Aktualna cena: $ 0.0002372 $ 0.0002372 $ 0.0002372 Dowiedz się więcej o cenie Deeper Network (DPR)

Tokenomika Deeper Network (DPR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Deeper Network (DPR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DPR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DPR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDPR tokenomikę, poznaj cenę tokena DPRna żywo!

Jak kupić DPR Chcesz dodać Deeper Network (DPR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DPR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DPR na MEXC już teraz!

Historia ceny Deeper Network (DPR) Analiza historii ceny DPR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DPR już teraz!

Prognoza ceny DPR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DPR? Nasza strona z prognozami cen DPR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DPR już teraz!

