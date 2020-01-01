Tokenomika DOLZ (DOLZ) Odkryj kluczowe informacje o DOLZ (DOLZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DOLZ (DOLZ) GameFi ecosystem blending trading cards and XR games to craft a collaborative metaverse fueled by $DOLZ.Collect, earn, and play with premium NFTs in a unique adult metaverse.Grab $DOLZ to use them in a whole ecosystem built for collectors and gamers. GameFi ecosystem blending trading cards and XR games to craft a collaborative metaverse fueled by $DOLZ.Collect, earn, and play with premium NFTs in a unique adult metaverse.Grab $DOLZ to use them in a whole ecosystem built for collectors and gamers. Oficjalna strona internetowa: https://www.dolz.io/ Biała księga: https://www.dolz.io/docs/Whitepaper/whitepaper_EN.pdf?v=0.4.123 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe939F011a3d8fC0AA874c97e8156053a903D7176 Kup DOLZ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DOLZ (DOLZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOLZ (DOLZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 264.41M $ 264.41M $ 264.41M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Historyczne maksimum: $ 0.0326 $ 0.0326 $ 0.0326 Historyczne minimum: $ 0.005344950963062683 $ 0.005344950963062683 $ 0.005344950963062683 Aktualna cena: $ 0.00534 $ 0.00534 $ 0.00534 Dowiedz się więcej o cenie DOLZ (DOLZ)

Tokenomika DOLZ (DOLZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOLZ (DOLZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOLZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOLZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOLZ tokenomikę, poznaj cenę tokena DOLZna żywo!

Jak kupić DOLZ Chcesz dodać DOLZ (DOLZ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DOLZ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DOLZ na MEXC już teraz!

Historia ceny DOLZ (DOLZ) Analiza historii ceny DOLZ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOLZ już teraz!

Prognoza ceny DOLZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOLZ? Nasza strona z prognozami cen DOLZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOLZ już teraz!

