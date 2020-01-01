Tokenomika Dolan Duck (DOLAN) Odkryj kluczowe informacje o Dolan Duck (DOLAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Dolan Duck (DOLAN) Look at me, Dolan is the captain now. Look at me, Dolan is the captain now. Oficjalna strona internetowa: https://www.dolanduck.io/ Biała księga: https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56 Block Explorer: https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z Kup DOLAN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Dolan Duck (DOLAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dolan Duck (DOLAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Całkowita podaż: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M Podaż w obiegu: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Historyczne maksimum: $ 0.9107 $ 0.9107 $ 0.9107 Historyczne minimum: $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 Aktualna cena: $ 0.04004 $ 0.04004 $ 0.04004 Dowiedz się więcej o cenie Dolan Duck (DOLAN)

Tokenomika Dolan Duck (DOLAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dolan Duck (DOLAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOLAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOLAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOLAN tokenomikę, poznaj cenę tokena DOLANna żywo!

Jak kupić DOLAN Chcesz dodać Dolan Duck (DOLAN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DOLAN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DOLAN na MEXC już teraz!

Historia ceny Dolan Duck (DOLAN) Analiza historii ceny DOLAN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOLAN już teraz!

Prognoza ceny DOLAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOLAN? Nasza strona z prognozami cen DOLAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOLAN już teraz!

