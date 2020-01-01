Tokenomika DOGEN (DOGEN) Odkryj kluczowe informacje o DOGEN (DOGEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

DOGEN is the alpha-dog degen with a strong smell of masculinity and inevitable success. DOGEN is the alpha-dog degen with a strong smell of masculinity and inevitable success. Oficjalna strona internetowa: https://dogen.meme/ Biała księga: https://docs.dogen.meme/ Block Explorer: https://solscan.io/token/B7xavrAozTa1msQxu8YAcvPftf76x1fJYyLrYdTnbrah

Tokenomika i analiza cenowa DOGEN (DOGEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOGEN (DOGEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Historyczne maksimum: $ 0.004146 $ 0.004146 $ 0.004146 Historyczne minimum: $ 0.000078440753588375 $ 0.000078440753588375 $ 0.000078440753588375 Aktualna cena: $ 0.0001136 $ 0.0001136 $ 0.0001136 Dowiedz się więcej o cenie DOGEN (DOGEN)

Tokenomika DOGEN (DOGEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOGEN (DOGEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGEN tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGENna żywo!

