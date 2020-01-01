Tokenomika DOGAMI (DOGA) Odkryj kluczowe informacje o DOGAMI (DOGA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DOGAMI (DOGA) DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events. DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events. Oficjalna strona internetowa: https://dogami.com/ Biała księga: https://whitepaper.dogami.com Block Explorer: https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg Kup DOGA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DOGAMI (DOGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOGAMI (DOGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 446.85K $ 446.85K $ 446.85K Całkowita podaż: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Podaż w obiegu: $ 852.77M $ 852.77M $ 852.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 465.78K $ 465.78K $ 465.78K Historyczne maksimum: $ 0.0469 $ 0.0469 $ 0.0469 Historyczne minimum: $ 0.000394849742104451 $ 0.000394849742104451 $ 0.000394849742104451 Aktualna cena: $ 0.000524 $ 0.000524 $ 0.000524 Dowiedz się więcej o cenie DOGAMI (DOGA)

Tokenomika DOGAMI (DOGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOGAMI (DOGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGA tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGAna żywo!

Jak kupić DOGA Chcesz dodać DOGAMI (DOGA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DOGA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DOGA na MEXC już teraz!

Historia ceny DOGAMI (DOGA) Analiza historii ceny DOGA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOGA już teraz!

Prognoza ceny DOGA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGA? Nasza strona z prognozami cen DOGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOGA już teraz!

