Tokenomika DGGO (DGGO)
Tokenomika i analiza cenowa DGGO (DGGO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DGGO (DGGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o DGGO (DGGO)
Dango Planet is a BNBChain-based, AI-driven cross-chain swap platform — starting with BRC20 on Bitcoin and scaling to EVM chains, Solana, Sui, and eventually every network. Issue a natural-language command to our LLM-powered AI Agent, and it will execute the swap, optimize the trading route and gas fees, and deliver real-time buy/hold/sell signals. Key Features: AI Agent & LLM Integration, Cross-Chain Bridge & Routing, Route & Gas Optimization, Real-Time Trading Signals, Enterprise-Grade Security.
Tokenomika DGGO (DGGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki DGGO (DGGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DGGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DGGO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDGGO tokenomikę, poznaj cenę tokena DGGOna żywo!
Jak kupić DGGO
Chcesz dodać DGGO (DGGO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DGGO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny DGGO (DGGO)
Analiza historii ceny DGGO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny DGGO
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DGGO? Nasza strona z prognozami cen DGGO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
