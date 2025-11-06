GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena DGGO to 0.000000006003 USD. Śledź aktualizacje cen DGGO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DGGO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena DGGO to 0.000000006003 USD. Śledź aktualizacje cen DGGO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DGGO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DGGO

Informacje o cenie DGGO

Czym jest DGGO

Biała księga DGGO

Oficjalna strona internetowa DGGO

Tokenomika DGGO

Prognoza cen DGGO

Historia DGGO

Przewodnik zakupowy DGGO

Przelicznik DGGO-fiat

DGGO na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo DGGO

Cena DGGO(DGGO)

Aktualna cena 1 DGGO do USD:

$0.000000006003
$0.000000006003$0.000000006003
-24.96%1D
USD
DGGO (DGGO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:06:21 (UTC+8)

Informacje o cenie DGGO (DGGO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000000006
$ 0.000000006$ 0.000000006
Minimum 24h
$ 0.000000013
$ 0.000000013$ 0.000000013
Maksimum 24h

$ 0.000000006
$ 0.000000006$ 0.000000006

$ 0.000000013
$ 0.000000013$ 0.000000013

--
----

--
----

-5.96%

-24.95%

-99.84%

-99.84%

Aktualna cena DGGO (DGGO) wynosi $ 0.000000006003. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DGGO wahał się między $ 0.000000006 a $ 0.000000013, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DGGO w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DGGO zmieniły się o -5.96% w ciągu ostatniej godziny, o -24.95% w ciągu 24 godzin i o -99.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DGGO (DGGO)

--
----

$ 610.26K
$ 610.26K$ 610.26K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa DGGO wynosi --, przy $ 610.26K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DGGO w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny DGGO (DGGO) – USD

Śledź zmiany ceny DGGO dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00000000199673-24.95%
30 Dni$ -0.499999993997-100.00%
60 dni$ -0.499999993997-100.00%
90 dni$ -0.499999993997-100.00%
Dzisiejsza zmiana ceny DGGO

DziśDGGO odnotował zmianę $ -0.00000000199673 (-24.95%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny DGGO

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.499999993997 (-100.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny DGGO

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DGGO o $ -0.499999993997(-100.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny DGGO

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.499999993997 (-100.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe DGGO (DGGO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen DGGO.

Co to jest DGGO (DGGO)

Dango Planet is a BNBChain-based, AI-driven cross-chain swap platform — starting with BRC20 on Bitcoin and scaling to EVM chains, Solana, Sui, and eventually every network. Issue a natural-language command to our LLM-powered AI Agent, and it will execute the swap, optimize the trading route and gas fees, and deliver real-time buy/hold/sell signals. Key Features: AI Agent & LLM Integration, Cross-Chain Bridge & Routing, Route & Gas Optimization, Real-Time Trading Signals, Enterprise-Grade Security.

DGGO jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w DGGO. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DGGO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące DGGO na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno DGGO będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny DGGO (w USD)

Jaka będzie wartość DGGO (DGGO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DGGO (DGGO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DGGO.

Sprawdź teraz prognozę ceny DGGO!

Tokenomika DGGO (DGGO)

Zrozumienie tokenomiki DGGO (DGGO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DGGOjuż teraz!

Jak kupić DGGO (DGGO)

Szukasz jak kupić DGGO? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić DGGO na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DGGO na lokalne waluty

1 DGGO(DGGO) do VND
0.000157968945
1 DGGO(DGGO) do AUD
A$0.00000000918459
1 DGGO(DGGO) do GBP
0.00000000456228
1 DGGO(DGGO) do EUR
0.00000000516258
1 DGGO(DGGO) do USD
$0.000000006003
1 DGGO(DGGO) do MYR
RM0.00000002509254
1 DGGO(DGGO) do TRY
0.0000002527263
1 DGGO(DGGO) do JPY
¥0.000000918459
1 DGGO(DGGO) do ARS
ARS$0.00000871257411
1 DGGO(DGGO) do RUB
0.00000048828402
1 DGGO(DGGO) do INR
0.00000053180577
1 DGGO(DGGO) do IDR
Rp0.00010004995998
1 DGGO(DGGO) do PHP
0.00000035333658
1 DGGO(DGGO) do EGP
￡E.0.0000002845422
1 DGGO(DGGO) do BRL
R$0.00000003217608
1 DGGO(DGGO) do CAD
C$0.00000000846423
1 DGGO(DGGO) do BDT
0.00000073152558
1 DGGO(DGGO) do NGN
0.000008662329
1 DGGO(DGGO) do COP
$0.00002308843845
1 DGGO(DGGO) do ZAR
R.0.00000010433214
1 DGGO(DGGO) do UAH
0.00000025248618
1 DGGO(DGGO) do TZS
T.Sh.0.00001478568915
1 DGGO(DGGO) do VES
Bs0.000001338669
1 DGGO(DGGO) do CLP
$0.000005666832
1 DGGO(DGGO) do PKR
Rs0.00000169668792
1 DGGO(DGGO) do KZT
0.00000315283563
1 DGGO(DGGO) do THB
฿0.00000019473732
1 DGGO(DGGO) do TWD
NT$0.00000018561276
1 DGGO(DGGO) do AED
د.إ0.00000002203101
1 DGGO(DGGO) do CHF
Fr0.0000000048024
1 DGGO(DGGO) do HKD
HK$0.00000004664331
1 DGGO(DGGO) do AMD
֏0.00000229644765
1 DGGO(DGGO) do MAD
.د.م0.0000000558279
1 DGGO(DGGO) do MXN
$0.00000011159577
1 DGGO(DGGO) do SAR
ريال0.00000002251125
1 DGGO(DGGO) do ETB
Br0.00000092037996
1 DGGO(DGGO) do KES
KSh0.00000077582772
1 DGGO(DGGO) do JOD
د.أ0.000000004256127
1 DGGO(DGGO) do PLN
0.00000002215107
1 DGGO(DGGO) do RON
лв0.00000002647323
1 DGGO(DGGO) do SEK
kr0.00000005732865
1 DGGO(DGGO) do BGN
лв0.00000001014507
1 DGGO(DGGO) do HUF
Ft0.00000201844872
1 DGGO(DGGO) do CZK
0.00000012714354
1 DGGO(DGGO) do KWD
د.ك0.000000001842921
1 DGGO(DGGO) do ILS
0.00000001950975
1 DGGO(DGGO) do BOB
Bs0.0000000414207
1 DGGO(DGGO) do AZN
0.0000000102051
1 DGGO(DGGO) do TJS
SM0.00000005552775
1 DGGO(DGGO) do GEL
0.00000001626813
1 DGGO(DGGO) do AOA
Kz0.00000549724725
1 DGGO(DGGO) do BHD
.د.ب0.000000002263131
1 DGGO(DGGO) do BMD
$0.000000006003
1 DGGO(DGGO) do DKK
kr0.00000003889944
1 DGGO(DGGO) do HNL
L0.00000015823908
1 DGGO(DGGO) do MUR
0.000000276138
1 DGGO(DGGO) do NAD
$0.00000010433214
1 DGGO(DGGO) do NOK
kr0.0000000612306
1 DGGO(DGGO) do NZD
$0.00000001056528
1 DGGO(DGGO) do PAB
B/.0.000000006003
1 DGGO(DGGO) do PGK
K0.00000002551275
1 DGGO(DGGO) do QAR
ر.ق0.00000002185092
1 DGGO(DGGO) do RSD
дин.0.00000061158564
1 DGGO(DGGO) do UZS
soʻm0.00007146427428
1 DGGO(DGGO) do ALL
L0.00000050449212
1 DGGO(DGGO) do ANG
ƒ0.00000001074537
1 DGGO(DGGO) do AWG
ƒ0.0000000108054
1 DGGO(DGGO) do BBD
$0.000000012006
1 DGGO(DGGO) do BAM
KM0.0000000102051
1 DGGO(DGGO) do BIF
Fr0.000017702847
1 DGGO(DGGO) do BND
$0.0000000078039
1 DGGO(DGGO) do BSD
$0.000000006003
1 DGGO(DGGO) do JMD
$0.00000096618285
1 DGGO(DGGO) do KHR
0.00002410840818
1 DGGO(DGGO) do KMF
Fr0.000002557278
1 DGGO(DGGO) do LAK
0.00013049999739
1 DGGO(DGGO) do LKR
රු0.00000182845377
1 DGGO(DGGO) do MDL
L0.00000010235115
1 DGGO(DGGO) do MGA
Ar0.0000270405135
1 DGGO(DGGO) do MOP
P0.000000048024
1 DGGO(DGGO) do MVR
0.0000000924462
1 DGGO(DGGO) do MWK
MK0.00001042186833
1 DGGO(DGGO) do MZN
MT0.00000038389185
1 DGGO(DGGO) do NPR
रु0.00000085206582
1 DGGO(DGGO) do PYG
0.000042573276
1 DGGO(DGGO) do RWF
Fr0.000008698347
1 DGGO(DGGO) do SBD
$0.00000004934466
1 DGGO(DGGO) do SCR
0.00000008248122
1 DGGO(DGGO) do SRD
$0.00000023141565
1 DGGO(DGGO) do SVC
$0.00000005246622
1 DGGO(DGGO) do SZL
L0.00000010433214
1 DGGO(DGGO) do TMT
m0.0000000210105
1 DGGO(DGGO) do TND
د.ت0.000000017762877
1 DGGO(DGGO) do TTD
$0.00000004064031
1 DGGO(DGGO) do UGX
Sh0.000020986488
1 DGGO(DGGO) do XAF
Fr0.00000342171
1 DGGO(DGGO) do XCD
$0.0000000162081
1 DGGO(DGGO) do XOF
Fr0.00000342171
1 DGGO(DGGO) do XPF
Fr0.000000618309
1 DGGO(DGGO) do BWP
P0.00000008098047
1 DGGO(DGGO) do BZD
$0.00000001206603
1 DGGO(DGGO) do CVE
$0.00000057694833
1 DGGO(DGGO) do DJF
Fr0.000001062531
1 DGGO(DGGO) do DOP
$0.00000038527254
1 DGGO(DGGO) do DZD
د.ج0.00000078501231
1 DGGO(DGGO) do FJD
$0.00000001368684
1 DGGO(DGGO) do GNF
Fr0.000052196085
1 DGGO(DGGO) do GTQ
Q0.00000004598298
1 DGGO(DGGO) do GYD
$0.00000125558748
1 DGGO(DGGO) do ISK
kr0.000000762381

Zasoby DGGO

Aby lepiej zrozumieć DGGO, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa DGGO
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące DGGO

Jaka jest dziś wartość DGGO (DGGO)?
Aktualna cena DGGO w USD wynosi 0.000000006003USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DGGO do USD?
Aktualna cena DGGO w USD wynosi $ 0.000000006003. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DGGO?
Kapitalizacja rynkowa dla DGGO wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DGGO w obiegu?
W obiegu DGGO znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DGGO?
DGGO osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DGGO?
DGGO zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu DGGO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DGGO wynosi $ 610.26K USD.
Czy w tym roku DGGO pójdzie wyżej?
DGGO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DGGO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:06:21 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DGGO (DGGO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator DGGO do USD

Kwota

DGGO
DGGO
USD
USD

1 DGGO = 0 USD

Handluj DGGO

DGGO/USDT
$0.000000006003
$0.000000006003$0.000000006003
-24.95%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,852.57
$103,852.57$103,852.57

+0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.74
$3,442.74$3,442.74

+1.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.69
$161.69$161.69

+0.72%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.90
$1,477.90$1,477.90

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,852.57
$103,852.57$103,852.57

+0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.74
$3,442.74$3,442.74

+1.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3552
$2.3552$2.3552

+3.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.69
$161.69$161.69

+0.72%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1313
$1.1313$1.1313

+4.24%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03573
$0.03573$0.03573

+42.92%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00368
$0.00368$0.00368

-50.93%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009420
$0.000009420$0.000009420

+398.94%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2326
$0.2326$0.2326

+365.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000642
$0.0000000642$0.0000000642

+325.16%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.34445
$0.34445$0.34445

+171.71%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5370
$1.5370$1.5370

+89.47%