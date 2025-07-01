Tokenomika DecentralGPT (DGC) Odkryj kluczowe informacje o DecentralGPT (DGC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DecentralGPT (DGC) DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI. Oficjalna strona internetowa: https://www.decentralgpt.org/ Biała księga: https://www.decentralgpt.org/wp-content/uploads/2025/07/DecentralGPT-WhitePapper.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1C30C2AF4E4c1742d6Db75aFe85f1673aE2A8794

Tokenomika i analiza cenowa DecentralGPT (DGC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DecentralGPT (DGC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 539.82K $ 539.82K $ 539.82K Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 157.20B $ 157.20B $ 157.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Historyczne maksimum: $ 0.00017111 $ 0.00017111 $ 0.00017111 Historyczne minimum: $ 0.00000341431346242 $ 0.00000341431346242 $ 0.00000341431346242 Aktualna cena: $ 0.000003434 $ 0.000003434 $ 0.000003434 Dowiedz się więcej o cenie DecentralGPT (DGC)

Tokenomika DecentralGPT (DGC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DecentralGPT (DGC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DGC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DGC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDGC tokenomikę, poznaj cenę tokena DGCna żywo!

Jak kupić DGC Chcesz dodać DecentralGPT (DGC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DGC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DGC na MEXC już teraz!

Historia ceny DecentralGPT (DGC) Analiza historii ceny DGC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DGC już teraz!

Prognoza ceny DGC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DGC? Nasza strona z prognozami cen DGC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DGC już teraz!

