DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI.
Tokenomika DecentralGPT (DGC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki DecentralGPT (DGC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DGC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DGC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
