GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Delusional Coin to 0.00011947 USD. Śledź aktualizacje cen DELULU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DELULU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Delusional Coin to 0.00011947 USD. Śledź aktualizacje cen DELULU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DELULU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DELULU

Informacje o cenie DELULU

Czym jest DELULU

Tokenomika DELULU

Prognoza cen DELULU

Historia DELULU

Przewodnik zakupowy DELULU

Przelicznik DELULU-fiat

DELULU na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Delusional Coin

Cena Delusional Coin(DELULU)

Aktualna cena 1 DELULU do USD:

$0.00011947
$0.00011947$0.00011947
+6.05%1D
USD
Delusional Coin (DELULU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:27:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Delusional Coin (DELULU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00010341
$ 0.00010341$ 0.00010341
Minimum 24h
$ 0.00011994
$ 0.00011994$ 0.00011994
Maksimum 24h

$ 0.00010341
$ 0.00010341$ 0.00010341

$ 0.00011994
$ 0.00011994$ 0.00011994

--
----

--
----

-0.30%

+6.05%

+6.33%

+6.33%

Aktualna cena Delusional Coin (DELULU) wynosi $ 0.00011947. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DELULU wahał się między $ 0.00010341 a $ 0.00011994, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DELULU w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DELULU zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +6.05% w ciągu 24 godzin i o +6.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Delusional Coin (DELULU)

--
----

$ 53.43K
$ 53.43K$ 53.43K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Delusional Coin wynosi --, przy $ 53.43K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DELULU w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Delusional Coin (DELULU) – USD

Śledź zmiany ceny Delusional Coin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000068156+6.05%
30 Dni$ -0.00002665-18.24%
60 dni$ +0.00002667+28.73%
90 dni$ -0.00026213-68.70%
Dzisiejsza zmiana ceny Delusional Coin

DziśDELULU odnotował zmianę $ +0.0000068156 (+6.05%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Delusional Coin

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00002665 (-18.24%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Delusional Coin

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DELULU o $ +0.00002667(+28.73%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Delusional Coin

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00026213 (-68.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Delusional Coin (DELULU)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Delusional Coin.

Co to jest Delusional Coin (DELULU)

„DELULU” pochodzi od słowa „delusional” i oznacza oddaną, marzycielską wiarę. Zachęca posiadaczy do poddania się hype’owi, fantazji i FOMO, czerpiąc energię z internetowego szumu i kultury viralowej. Jej mantra: „Brak wiary, brak zysków—odważ się marzyć, odważ się zapłacić”, odzwierciedla memiczną determinację.

Delusional Coin jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Delusional Coin. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DELULU, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Delusional Coin na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Delusional Coin będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Delusional Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Delusional Coin (DELULU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Delusional Coin (DELULU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Delusional Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Delusional Coin!

Tokenomika Delusional Coin (DELULU)

Zrozumienie tokenomiki Delusional Coin (DELULU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DELULUjuż teraz!

Jak kupić Delusional Coin (DELULU)

Szukasz jak kupić Delusional Coin? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Delusional Coin na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DELULU na lokalne waluty

1 Delusional Coin(DELULU) do VND
3.14385305
1 Delusional Coin(DELULU) do AUD
A$0.0001827891
1 Delusional Coin(DELULU) do GBP
0.0000907972
1 Delusional Coin(DELULU) do EUR
0.0001027442
1 Delusional Coin(DELULU) do USD
$0.00011947
1 Delusional Coin(DELULU) do MYR
RM0.0004993846
1 Delusional Coin(DELULU) do TRY
0.0050308817
1 Delusional Coin(DELULU) do JPY
¥0.01827891
1 Delusional Coin(DELULU) do ARS
ARS$0.1733951739
1 Delusional Coin(DELULU) do RUB
0.0097188845
1 Delusional Coin(DELULU) do INR
0.0105790685
1 Delusional Coin(DELULU) do IDR
Rp1.9911658702
1 Delusional Coin(DELULU) do PHP
0.0070188625
1 Delusional Coin(DELULU) do EGP
￡E.0.0056640727
1 Delusional Coin(DELULU) do BRL
R$0.0006391645
1 Delusional Coin(DELULU) do CAD
C$0.0001684527
1 Delusional Coin(DELULU) do BDT
0.0145586142
1 Delusional Coin(DELULU) do NGN
0.17239521
1 Delusional Coin(DELULU) do COP
$0.4594995405
1 Delusional Coin(DELULU) do ZAR
R.0.0020835568
1 Delusional Coin(DELULU) do UAH
0.0050249082
1 Delusional Coin(DELULU) do TZS
T.Sh.0.29353779
1 Delusional Coin(DELULU) do VES
Bs0.02664181
1 Delusional Coin(DELULU) do CLP
$0.11277968
1 Delusional Coin(DELULU) do PKR
Rs0.0337670008
1 Delusional Coin(DELULU) do KZT
0.0627468387
1 Delusional Coin(DELULU) do THB
฿0.0038779962
1 Delusional Coin(DELULU) do TWD
NT$0.003691623
1 Delusional Coin(DELULU) do AED
د.إ0.0004384549
1 Delusional Coin(DELULU) do CHF
Fr0.000095576
1 Delusional Coin(DELULU) do HKD
HK$0.0009282819
1 Delusional Coin(DELULU) do AMD
֏0.0457032485
1 Delusional Coin(DELULU) do MAD
.د.م0.0011122657
1 Delusional Coin(DELULU) do MXN
$0.002222142
1 Delusional Coin(DELULU) do SAR
ريال0.0004480125
1 Delusional Coin(DELULU) do ETB
Br0.0183171404
1 Delusional Coin(DELULU) do KES
KSh0.0154403028
1 Delusional Coin(DELULU) do JOD
د.أ0.00008470423
1 Delusional Coin(DELULU) do PLN
0.0004408443
1 Delusional Coin(DELULU) do RON
лв0.0005268627
1 Delusional Coin(DELULU) do SEK
kr0.0011409385
1 Delusional Coin(DELULU) do BGN
лв0.000203099
1 Delusional Coin(DELULU) do HUF
Ft0.0401705928
1 Delusional Coin(DELULU) do CZK
0.0025303746
1 Delusional Coin(DELULU) do KWD
د.ك0.00003667729
1 Delusional Coin(DELULU) do ILS
0.0003882775
1 Delusional Coin(DELULU) do BOB
Bs0.000824343
1 Delusional Coin(DELULU) do AZN
0.000203099
1 Delusional Coin(DELULU) do TJS
SM0.0011050975
1 Delusional Coin(DELULU) do GEL
0.0003237637
1 Delusional Coin(DELULU) do AOA
Kz0.1094046525
1 Delusional Coin(DELULU) do BHD
.د.ب0.00004492072
1 Delusional Coin(DELULU) do BMD
$0.00011947
1 Delusional Coin(DELULU) do DKK
kr0.0007741656
1 Delusional Coin(DELULU) do HNL
L0.0031492292
1 Delusional Coin(DELULU) do MUR
0.0054980094
1 Delusional Coin(DELULU) do NAD
$0.002078778
1 Delusional Coin(DELULU) do NOK
kr0.001218594
1 Delusional Coin(DELULU) do NZD
$0.0002102672
1 Delusional Coin(DELULU) do PAB
B/.0.00011947
1 Delusional Coin(DELULU) do PGK
K0.0005077475
1 Delusional Coin(DELULU) do QAR
ر.ق0.0004348708
1 Delusional Coin(DELULU) do RSD
дин.0.0121716036
1 Delusional Coin(DELULU) do UZS
soʻm1.4222616772
1 Delusional Coin(DELULU) do ALL
L0.0100402588
1 Delusional Coin(DELULU) do ANG
ƒ0.0002138513
1 Delusional Coin(DELULU) do AWG
ƒ0.000215046
1 Delusional Coin(DELULU) do BBD
$0.00023894
1 Delusional Coin(DELULU) do BAM
KM0.000203099
1 Delusional Coin(DELULU) do BIF
Fr0.35231703
1 Delusional Coin(DELULU) do BND
$0.000155311
1 Delusional Coin(DELULU) do BSD
$0.00011947
1 Delusional Coin(DELULU) do JMD
$0.0192286965
1 Delusional Coin(DELULU) do KHR
0.4797986882
1 Delusional Coin(DELULU) do KMF
Fr0.05089422
1 Delusional Coin(DELULU) do LAK
2.5971738611
1 Delusional Coin(DELULU) do LKR
රු0.0363893673
1 Delusional Coin(DELULU) do MDL
L0.0020369635
1 Delusional Coin(DELULU) do MGA
Ar0.538152615
1 Delusional Coin(DELULU) do MOP
P0.00095576
1 Delusional Coin(DELULU) do MVR
0.001839838
1 Delusional Coin(DELULU) do MWK
MK0.2074130617
1 Delusional Coin(DELULU) do MZN
MT0.0076401065
1 Delusional Coin(DELULU) do NPR
रु0.0169575718
1 Delusional Coin(DELULU) do PYG
0.84728124
1 Delusional Coin(DELULU) do RWF
Fr0.17358991
1 Delusional Coin(DELULU) do SBD
$0.0009820434
1 Delusional Coin(DELULU) do SCR
0.0016379337
1 Delusional Coin(DELULU) do SRD
$0.0046055685
1 Delusional Coin(DELULU) do SVC
$0.0010441678
1 Delusional Coin(DELULU) do SZL
L0.0020859462
1 Delusional Coin(DELULU) do TMT
m0.000418145
1 Delusional Coin(DELULU) do TND
د.ت0.00035398961
1 Delusional Coin(DELULU) do TTD
$0.0008088119
1 Delusional Coin(DELULU) do UGX
Sh0.41766712
1 Delusional Coin(DELULU) do XAF
Fr0.0680979
1 Delusional Coin(DELULU) do XCD
$0.000322569
1 Delusional Coin(DELULU) do XOF
Fr0.0680979
1 Delusional Coin(DELULU) do XPF
Fr0.01230541
1 Delusional Coin(DELULU) do BWP
P0.0016116503
1 Delusional Coin(DELULU) do BZD
$0.0002401347
1 Delusional Coin(DELULU) do CVE
$0.0114822617
1 Delusional Coin(DELULU) do DJF
Fr0.02114619
1 Delusional Coin(DELULU) do DOP
$0.0076675846
1 Delusional Coin(DELULU) do DZD
د.ج0.0156183131
1 Delusional Coin(DELULU) do FJD
$0.0002723916
1 Delusional Coin(DELULU) do GNF
Fr1.03879165
1 Delusional Coin(DELULU) do GTQ
Q0.0009151402
1 Delusional Coin(DELULU) do GYD
$0.0249883452
1 Delusional Coin(DELULU) do ISK
kr0.01517269

Zasoby Delusional Coin

Aby lepiej zrozumieć Delusional Coin, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Delusional Coin

Jaka jest dziś wartość Delusional Coin (DELULU)?
Aktualna cena DELULU w USD wynosi 0.00011947USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DELULU do USD?
Aktualna cena DELULU w USD wynosi $ 0.00011947. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Delusional Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla DELULU wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DELULU w obiegu?
W obiegu DELULU znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DELULU?
DELULU osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DELULU?
DELULU zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu DELULU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DELULU wynosi $ 53.43K USD.
Czy w tym roku DELULU pójdzie wyżej?
DELULU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DELULU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:27:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Delusional Coin (DELULU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator DELULU do USD

Kwota

DELULU
DELULU
USD
USD

1 DELULU = 0.00011947 USD

Handluj DELULU

DELULU/USDT
$0.00011947
$0.00011947$0.00011947
+6.00%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,900.00
$102,900.00$102,900.00

-0.79%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,379.92
$3,379.92$3,379.92

-0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.08
$160.08$160.08

-0.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.80
$1,477.80$1,477.80

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,900.00
$102,900.00$102,900.00

-0.79%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,379.92
$3,379.92$3,379.92

-0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.08
$160.08$160.08

-0.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3142
$2.3142$2.3142

+1.66%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0537
$1.0537$1.0537

-2.90%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03706
$0.03706$0.03706

+48.24%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012792
$0.000012792$0.000012792

+577.54%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000589
$0.0000000589$0.0000000589

+290.06%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1953
$0.1953$0.1953

+290.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5528
$1.5528$1.5528

+91.42%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01979
$0.01979$0.01979

+58.32%