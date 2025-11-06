GiełdaDEX+
Aktualna cena Delabs Games to 0.005335 USD. Śledź aktualizacje cen DELABS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DELABS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DELABS

Informacje o cenie DELABS

Czym jest DELABS

Biała księga DELABS

Oficjalna strona internetowa DELABS

Tokenomika DELABS

Prognoza cen DELABS

Historia DELABS

Przewodnik zakupowy DELABS

Przelicznik DELABS-fiat

DELABS na spot

USDT-M Futures DELABS

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Delabs Games

Cena Delabs Games(DELABS)

Aktualna cena 1 DELABS do USD:

$0.005334
$0.005334$0.005334
-3.97%1D
USD
Delabs Games (DELABS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:27:34 (UTC+8)

Informacje o cenie Delabs Games (DELABS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.005271
$ 0.005271$ 0.005271
Minimum 24h
$ 0.005566
$ 0.005566$ 0.005566
Maksimum 24h

$ 0.005271
$ 0.005271$ 0.005271

$ 0.005566
$ 0.005566$ 0.005566

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.005334196402815058
$ 0.005334196402815058$ 0.005334196402815058

+0.05%

-3.96%

-20.27%

-20.27%

Aktualna cena Delabs Games (DELABS) wynosi $ 0.005335. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DELABS wahał się między $ 0.005271 a $ 0.005566, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DELABS w historii to $ 0.02049703623689548, a najniższy to $ 0.005334196402815058.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DELABS zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -3.96% w ciągu 24 godzin i o -20.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Delabs Games (DELABS)

No.1453

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

$ 53.93K
$ 53.93K$ 53.93K

$ 16.01M
$ 16.01M$ 16.01M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Delabs Games wynosi $ 4.00M, przy $ 53.93K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DELABS w obiegu wynosi 750.30M, przy całkowitej podaży 3000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.01M.

Historia ceny Delabs Games (DELABS) – USD

Śledź zmiany ceny Delabs Games dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00022051-3.96%
30 Dni$ -0.003384-38.82%
60 dni$ -0.003599-40.29%
90 dni$ -0.009665-64.44%
Dzisiejsza zmiana ceny Delabs Games

DziśDELABS odnotował zmianę $ -0.00022051 (-3.96%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Delabs Games

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.003384 (-38.82%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Delabs Games

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DELABS o $ -0.003599(-40.29%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Delabs Games

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.009665 (-64.44%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Delabs Games (DELABS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Delabs Games.

Co to jest Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Delabs Games. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DELABS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Delabs Games na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Delabs Games będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Delabs Games (w USD)

Jaka będzie wartość Delabs Games (DELABS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Delabs Games (DELABS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Delabs Games.

Sprawdź teraz prognozę ceny Delabs Games!

Tokenomika Delabs Games (DELABS)

Zrozumienie tokenomiki Delabs Games (DELABS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DELABSjuż teraz!

Jak kupić Delabs Games (DELABS)

Szukasz jak kupić Delabs Games? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Delabs Games na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DELABS na lokalne waluty

1 Delabs Games(DELABS) do VND
140.390525
1 Delabs Games(DELABS) do AUD
A$0.00816255
1 Delabs Games(DELABS) do GBP
0.0040546
1 Delabs Games(DELABS) do EUR
0.0045881
1 Delabs Games(DELABS) do USD
$0.005335
1 Delabs Games(DELABS) do MYR
RM0.0223003
1 Delabs Games(DELABS) do TRY
0.22465685
1 Delabs Games(DELABS) do JPY
¥0.816255
1 Delabs Games(DELABS) do ARS
ARS$7.74305895
1 Delabs Games(DELABS) do RUB
0.43400225
1 Delabs Games(DELABS) do INR
0.47241425
1 Delabs Games(DELABS) do IDR
Rp88.9166311
1 Delabs Games(DELABS) do PHP
0.31343125
1 Delabs Games(DELABS) do EGP
￡E.0.25293235
1 Delabs Games(DELABS) do BRL
R$0.02854225
1 Delabs Games(DELABS) do CAD
C$0.00752235
1 Delabs Games(DELABS) do BDT
0.6501231
1 Delabs Games(DELABS) do NGN
7.698405
1 Delabs Games(DELABS) do COP
$20.51921025
1 Delabs Games(DELABS) do ZAR
R.0.0930424
1 Delabs Games(DELABS) do UAH
0.2243901
1 Delabs Games(DELABS) do TZS
T.Sh.13.108095
1 Delabs Games(DELABS) do VES
Bs1.189705
1 Delabs Games(DELABS) do CLP
$5.03624
1 Delabs Games(DELABS) do PKR
Rs1.5078844
1 Delabs Games(DELABS) do KZT
2.80199535
1 Delabs Games(DELABS) do THB
฿0.1731741
1 Delabs Games(DELABS) do TWD
NT$0.1648515
1 Delabs Games(DELABS) do AED
د.إ0.01957945
1 Delabs Games(DELABS) do CHF
Fr0.004268
1 Delabs Games(DELABS) do HKD
HK$0.04145295
1 Delabs Games(DELABS) do AMD
֏2.04090425
1 Delabs Games(DELABS) do MAD
.د.م0.04966885
1 Delabs Games(DELABS) do MXN
$0.099231
1 Delabs Games(DELABS) do SAR
ريال0.02000625
1 Delabs Games(DELABS) do ETB
Br0.8179622
1 Delabs Games(DELABS) do KES
KSh0.6894954
1 Delabs Games(DELABS) do JOD
د.أ0.003782515
1 Delabs Games(DELABS) do PLN
0.01968615
1 Delabs Games(DELABS) do RON
лв0.02352735
1 Delabs Games(DELABS) do SEK
kr0.05094925
1 Delabs Games(DELABS) do BGN
лв0.0090695
1 Delabs Games(DELABS) do HUF
Ft1.7938404
1 Delabs Games(DELABS) do CZK
0.1129953
1 Delabs Games(DELABS) do KWD
د.ك0.001637845
1 Delabs Games(DELABS) do ILS
0.01733875
1 Delabs Games(DELABS) do BOB
Bs0.0368115
1 Delabs Games(DELABS) do AZN
0.0090695
1 Delabs Games(DELABS) do TJS
SM0.04934875
1 Delabs Games(DELABS) do GEL
0.01445785
1 Delabs Games(DELABS) do AOA
Kz4.88552625
1 Delabs Games(DELABS) do BHD
.د.ب0.00200596
1 Delabs Games(DELABS) do BMD
$0.005335
1 Delabs Games(DELABS) do DKK
kr0.0345708
1 Delabs Games(DELABS) do HNL
L0.1406306
1 Delabs Games(DELABS) do MUR
0.2455167
1 Delabs Games(DELABS) do NAD
$0.092829
1 Delabs Games(DELABS) do NOK
kr0.054417
1 Delabs Games(DELABS) do NZD
$0.0093896
1 Delabs Games(DELABS) do PAB
B/.0.005335
1 Delabs Games(DELABS) do PGK
K0.02267375
1 Delabs Games(DELABS) do QAR
ر.ق0.0194194
1 Delabs Games(DELABS) do RSD
дин.0.5435298
1 Delabs Games(DELABS) do UZS
soʻm63.5118946
1 Delabs Games(DELABS) do ALL
L0.4483534
1 Delabs Games(DELABS) do ANG
ƒ0.00954965
1 Delabs Games(DELABS) do AWG
ƒ0.009603
1 Delabs Games(DELABS) do BBD
$0.01067
1 Delabs Games(DELABS) do BAM
KM0.0090695
1 Delabs Games(DELABS) do BIF
Fr15.732915
1 Delabs Games(DELABS) do BND
$0.0069355
1 Delabs Games(DELABS) do BSD
$0.005335
1 Delabs Games(DELABS) do JMD
$0.85866825
1 Delabs Games(DELABS) do KHR
21.4256801
1 Delabs Games(DELABS) do KMF
Fr2.27271
1 Delabs Games(DELABS) do LAK
115.97825855
1 Delabs Games(DELABS) do LKR
රු1.62498765
1 Delabs Games(DELABS) do MDL
L0.09096175
1 Delabs Games(DELABS) do MGA
Ar24.0315075
1 Delabs Games(DELABS) do MOP
P0.04268
1 Delabs Games(DELABS) do MVR
0.082159
1 Delabs Games(DELABS) do MWK
MK9.26214685
1 Delabs Games(DELABS) do MZN
MT0.34117325
1 Delabs Games(DELABS) do NPR
रु0.7572499
1 Delabs Games(DELABS) do PYG
37.83582
1 Delabs Games(DELABS) do RWF
Fr7.751755
1 Delabs Games(DELABS) do SBD
$0.0438537
1 Delabs Games(DELABS) do SCR
0.07314285
1 Delabs Games(DELABS) do SRD
$0.20566425
1 Delabs Games(DELABS) do SVC
$0.0466279
1 Delabs Games(DELABS) do SZL
L0.0931491
1 Delabs Games(DELABS) do TMT
m0.0186725
1 Delabs Games(DELABS) do TND
د.ت0.015807605
1 Delabs Games(DELABS) do TTD
$0.03611795
1 Delabs Games(DELABS) do UGX
Sh18.65116
1 Delabs Games(DELABS) do XAF
Fr3.04095
1 Delabs Games(DELABS) do XCD
$0.0144045
1 Delabs Games(DELABS) do XOF
Fr3.04095
1 Delabs Games(DELABS) do XPF
Fr0.549505
1 Delabs Games(DELABS) do BWP
P0.07196915
1 Delabs Games(DELABS) do BZD
$0.01072335
1 Delabs Games(DELABS) do CVE
$0.51274685
1 Delabs Games(DELABS) do DJF
Fr0.944295
1 Delabs Games(DELABS) do DOP
$0.3424003
1 Delabs Games(DELABS) do DZD
د.ج0.69744455
1 Delabs Games(DELABS) do FJD
$0.0121638
1 Delabs Games(DELABS) do GNF
Fr46.387825
1 Delabs Games(DELABS) do GTQ
Q0.0408661
1 Delabs Games(DELABS) do GYD
$1.1158686
1 Delabs Games(DELABS) do ISK
kr0.677545

Zasoby Delabs Games

Aby lepiej zrozumieć Delabs Games, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Delabs Games
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Delabs Games

Jaka jest dziś wartość Delabs Games (DELABS)?
Aktualna cena DELABS w USD wynosi 0.005335USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DELABS do USD?
Aktualna cena DELABS w USD wynosi $ 0.005335. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Delabs Games?
Kapitalizacja rynkowa dla DELABS wynosi $ 4.00M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DELABS w obiegu?
W obiegu DELABS znajduje się 750.30M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DELABS?
DELABS osiąga ATH w wysokości 0.02049703623689548 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DELABS?
DELABS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.005334196402815058 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DELABS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DELABS wynosi $ 53.93K USD.
Czy w tym roku DELABS pójdzie wyżej?
DELABS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DELABS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:27:34 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Delabs Games (DELABS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator DELABS do USD

Kwota

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.005335 USD

Handluj DELABS

DELABS/USDT
$0.005334
$0.005334$0.005334
-3.83%

