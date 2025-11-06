GiełdaDEX+
Więcej informacji o DEGENFI

Informacje o cenie DEGENFI

Czym jest DEGENFI

Biała księga DEGENFI

Oficjalna strona internetowa DEGENFI

Tokenomika DEGENFI

Prognoza cen DEGENFI

Historia DEGENFI

Przewodnik zakupowy DEGENFI

Cena DEGENFI(DEGENFI)

Aktualna cena 1 DEGENFI do USD:

$0.000000000046
-29.23%1D
USD
DEGENFI (DEGENFI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:27:18 (UTC+8)

Informacje o cenie DEGENFI (DEGENFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000000000039
Minimum 24h
$ 0.000000001705
Maksimum 24h

$ 0.000000000039
$ 0.000000001705
--
--
+6.97%

-29.23%

-99.03%

-99.03%

Aktualna cena DEGENFI (DEGENFI) wynosi $ 0.000000000046. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DEGENFI wahał się między $ 0.000000000039 a $ 0.000000001705, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DEGENFI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DEGENFI zmieniły się o +6.97% w ciągu ostatniej godziny, o -29.23% w ciągu 24 godzin i o -99.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DEGENFI (DEGENFI)

--
$ 692.14K
$ 0.00
--
--
BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa DEGENFI wynosi --, przy $ 692.14K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DEGENFI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny DEGENFI (DEGENFI) – USD

Śledź zmiany ceny DEGENFI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000000000019-29.23%
30 Dni$ -0.000000039954-99.89%
60 dni$ -0.000000039954-99.89%
90 dni$ -0.000000039954-99.89%
Dzisiejsza zmiana ceny DEGENFI

DziśDEGENFI odnotował zmianę $ -0.000000000019 (-29.23%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny DEGENFI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000000039954 (-99.89%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny DEGENFI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DEGENFI o $ -0.000000039954(-99.89%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny DEGENFI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.000000039954 (-99.89%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe DEGENFI (DEGENFI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen DEGENFI.

Co to jest DEGENFI (DEGENFI)

DegenFi is a next-gen MemeFi protocol combining DeFi, AI, and gamification to unlock real utility for memecoins. Stake, lend, trade derivatives, and earn through battle-based games — all powered by the $DEGENFFI token and the Degen Beer Mug NFT.

DEGENFI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w DEGENFI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DEGENFI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące DEGENFI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno DEGENFI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny DEGENFI (w USD)

Jaka będzie wartość DEGENFI (DEGENFI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DEGENFI (DEGENFI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DEGENFI.

Sprawdź teraz prognozę ceny DEGENFI!

Tokenomika DEGENFI (DEGENFI)

Zrozumienie tokenomiki DEGENFI (DEGENFI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DEGENFIjuż teraz!

Jak kupić DEGENFI (DEGENFI)

Szukasz jak kupić DEGENFI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić DEGENFI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby DEGENFI

Aby lepiej zrozumieć DEGENFI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa DEGENFI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące DEGENFI

Jaka jest dziś wartość DEGENFI (DEGENFI)?
Aktualna cena DEGENFI w USD wynosi 0.000000000046USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DEGENFI do USD?
Aktualna cena DEGENFI w USD wynosi $ 0.000000000046. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DEGENFI?
Kapitalizacja rynkowa dla DEGENFI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DEGENFI w obiegu?
W obiegu DEGENFI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DEGENFI?
DEGENFI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DEGENFI?
DEGENFI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu DEGENFI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DEGENFI wynosi $ 692.14K USD.
Czy w tym roku DEGENFI pójdzie wyżej?
DEGENFI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DEGENFI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe DEGENFI (DEGENFI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

