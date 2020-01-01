Tokenomika Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Odkryj kluczowe informacje o Global DePIN Chain (DEEPSEEK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Global DePIN Chain (DEEPSEEK) The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing. Oficjalna strona internetowa: https://www.depinchain.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/H2gf5g2k4KSWGrAdwtznw7bYkWiszvjistFG447aePiN

Tokenomika i analiza cenowa Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Global DePIN Chain (DEEPSEEK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 180.91K $ 180.91K $ 180.91K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 790.00M $ 790.00M $ 790.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 229.00K $ 229.00K $ 229.00K Historyczne maksimum: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Historyczne minimum: $ 0.000235018369376174 $ 0.000235018369376174 $ 0.000235018369376174 Aktualna cena: $ 0.000229 $ 0.000229 $ 0.000229 Dowiedz się więcej o cenie Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

Tokenomika Global DePIN Chain (DEEPSEEK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Global DePIN Chain (DEEPSEEK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEEPSEEK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEEPSEEK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEEPSEEK tokenomikę, poznaj cenę tokena DEEPSEEKna żywo!

Jak kupić DEEPSEEK Chcesz dodać Global DePIN Chain (DEEPSEEK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DEEPSEEK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DEEPSEEK na MEXC już teraz!

Historia ceny Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Analiza historii ceny DEEPSEEK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DEEPSEEK już teraz!

Prognoza ceny DEEPSEEK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEEPSEEK? Nasza strona z prognozami cen DEEPSEEK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEEPSEEK już teraz!

