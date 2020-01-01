Tokenomika DedaCoin (DEDA) Odkryj kluczowe informacje o DedaCoin (DEDA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DedaCoin (DEDA) DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities. DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities. Oficjalna strona internetowa: https://dedacoin.co Biała księga: https://dedacoin.co/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x15F9EB4b9BEaFa9Db35341c5694c0b6573809808 Kup DEDA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DedaCoin (DEDA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DedaCoin (DEDA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 2.54B $ 2.54B $ 2.54B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 848.11M $ 848.11M $ 848.11M Historyczne maksimum: $ 19,999 $ 19,999 $ 19,999 Historyczne minimum: $ 0.11535013232278021 $ 0.11535013232278021 $ 0.11535013232278021 Aktualna cena: $ 0.3339 $ 0.3339 $ 0.3339 Dowiedz się więcej o cenie DedaCoin (DEDA)

Tokenomika DedaCoin (DEDA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DedaCoin (DEDA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEDA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEDA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEDA tokenomikę, poznaj cenę tokena DEDAna żywo!

Jak kupić DEDA Chcesz dodać DedaCoin (DEDA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu DEDA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować DEDA na MEXC już teraz!

Historia ceny DedaCoin (DEDA) Analiza historii ceny DEDA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DEDA już teraz!

Prognoza ceny DEDA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEDA? Nasza strona z prognozami cen DEDA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEDA już teraz!

