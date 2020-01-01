Tokenomika Daolity (DAOLITY) Odkryj kluczowe informacje o Daolity (DAOLITY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Daolity (DAOLITY) Daolity makes it easy to build, test, deploy Web3 Apps and features your business needs alongside your team; in minutes — with clicks, no codes. Daolity makes it easy to build, test, deploy Web3 Apps and features your business needs alongside your team; in minutes — with clicks, no codes. Oficjalna strona internetowa: https://www.daolity.com/ Biała księga: https://docs.daolity.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6123c1BeE174Cbf500AB6C02CEE47Ec348FE871F Kup DAOLITY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Daolity (DAOLITY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Daolity (DAOLITY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 700.00K $ 700.00K $ 700.00K Historyczne maksimum: $ 0.007554 $ 0.007554 $ 0.007554 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000007 $ 0.000007 $ 0.000007 Dowiedz się więcej o cenie Daolity (DAOLITY)

Tokenomika Daolity (DAOLITY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Daolity (DAOLITY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DAOLITY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DAOLITY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDAOLITY tokenomikę, poznaj cenę tokena DAOLITYna żywo!

