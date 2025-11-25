Tokenomika DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Tokenomika DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Odkryj kluczowe informacje o DANGNN DAYA COIN (DANGNN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:13:27 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DANGNN DAYA COIN (DANGNN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 369.50K
$ 369.50K
Historyczne maksimum:
$ 0.021
$ 0.021
Historyczne minimum:
--
--
Aktualna cena:
$ 0.00003695
$ 0.00003695

Informacje o DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

Oficjalna strona internetowa:
http://dangnncoin.com/
Biała księga:
https://dangnncoin.gitbook.io/dangnn-coins-white-paper
Block Explorer:
https://explorer.dangnn.co.kr/

Tokenomika DANGNN DAYA COIN (DANGNN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki DANGNN DAYA COIN (DANGNN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DANGNN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DANGNN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDANGNN tokenomikę, poznaj cenę tokena DANGNNna żywo!

Historia ceny DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Analiza historii ceny DANGNN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny DANGNN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DANGNN? Nasza strona z prognozami cen DANGNN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

