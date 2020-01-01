Tokenomika Coresky (CSKY) Odkryj kluczowe informacje o Coresky (CSKY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Coresky (CSKY) CoreSky is revolutionizing the Meme ecosystem through its "Meme Incubation Program," offering one-click Meme token creation and fostering high-potential projects through community voting mechanisms. Backed by a $50M market cap liquidity pool, the platform provides liquidity support and market cap incentives for top-tier Meme tokens. CoreSky is revolutionizing the Meme ecosystem through its "Meme Incubation Program," offering one-click Meme token creation and fostering high-potential projects through community voting mechanisms. Backed by a $50M market cap liquidity pool, the platform provides liquidity support and market cap incentives for top-tier Meme tokens. Oficjalna strona internetowa: https://www.coresky.com/ Biała księga: https://coresky-1.gitbook.io/coresky-docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x79A4BAA491FeCC00A3b81A281bD97ABca932F5F6 Kup CSKY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Coresky (CSKY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Coresky (CSKY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 83.93K $ 83.93K $ 83.93K Historyczne maksimum: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00008393 $ 0.00008393 $ 0.00008393 Dowiedz się więcej o cenie Coresky (CSKY)

Tokenomika Coresky (CSKY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Coresky (CSKY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CSKY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CSKY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCSKY tokenomikę, poznaj cenę tokena CSKYna żywo!

Jak kupić CSKY Chcesz dodać Coresky (CSKY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CSKY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CSKY na MEXC już teraz!

Historia ceny Coresky (CSKY) Analiza historii ceny CSKY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CSKY już teraz!

Prognoza ceny CSKY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CSKY? Nasza strona z prognozami cen CSKY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CSKY już teraz!

