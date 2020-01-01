Tokenomika CROWN (CROWN) Odkryj kluczowe informacje o CROWN (CROWN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

CROWN is the very first global entertainment token by bridging traditional intellectual properties (IPs) with blockchain technology to enhance the business and create additional value to CROWN Token holders and the community. Our token holders will gain exposure to the fast-growing sectors of intellectual properties, NFTs and Metaverse, while receiving rewards, benefits, and privileges from our ecosystems. We are backed by multi-million-dollar production companies, a backlog with years of intellectual property rights, and deep partnerships with the very best in the industry. We believe in the power of intellectual properties. The IPs from one story can be expanded into other rapidly growing industries such as gaming, comics, novels, merchandise, series, movies, and NFTs. Oficjalna strona internetowa: https://crowntoken.io/ Biała księga: https://cdn.crowntoken.io/Crown-Whitepaper-April-2023.pdf

Tokenomika i analiza cenowa CROWN (CROWN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CROWN (CROWN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: -- -- -- Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: -- -- -- Dowiedz się więcej o cenie CROWN (CROWN)

Tokenomika CROWN (CROWN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CROWN (CROWN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CROWN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CROWN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCROWN tokenomikę, poznaj cenę tokena CROWNna żywo!

Jak kupić CROWN Chcesz dodać CROWN (CROWN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CROWN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CROWN na MEXC już teraz!

Historia ceny CROWN (CROWN) Analiza historii ceny CROWN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CROWN już teraz!

Prognoza ceny CROWN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CROWN? Nasza strona z prognozami cen CROWN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CROWN już teraz!

