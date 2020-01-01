Tokenomika Cryptify AI (CRAI) Odkryj kluczowe informacje o Cryptify AI (CRAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Cryptify AI (CRAI) Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI. Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI. Oficjalna strona internetowa: https://cryptify.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b Kup CRAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Cryptify AI (CRAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cryptify AI (CRAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Historyczne maksimum: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 Historyczne minimum: $ 0.000580469884516104 $ 0.000580469884516104 $ 0.000580469884516104 Aktualna cena: $ 0.001119 $ 0.001119 $ 0.001119 Dowiedz się więcej o cenie Cryptify AI (CRAI)

Tokenomika Cryptify AI (CRAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cryptify AI (CRAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRAI tokenomikę, poznaj cenę tokena CRAIna żywo!

Jak kupić CRAI Chcesz dodać Cryptify AI (CRAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CRAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CRAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Cryptify AI (CRAI) Analiza historii ceny CRAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CRAI już teraz!

Prognoza ceny CRAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRAI? Nasza strona z prognozami cen CRAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRAI już teraz!

