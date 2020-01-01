Tokenomika COMBO (COMBO) Odkryj kluczowe informacje o COMBO (COMBO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o COMBO (COMBO) Oficjalna strona internetowa: https://combonetwork.io/ Biała księga: https://docs.combonetwork.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xc03fbf20a586fa89c2a5f6f941458e1fbc40c661 Kup COMBO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa COMBO (COMBO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla COMBO (COMBO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 59.76K $ 59.76K $ 59.76K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 84.76M $ 84.76M $ 84.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 70.50K $ 70.50K $ 70.50K Historyczne maksimum: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Historyczne minimum: $ 0.00019365616528 $ 0.00019365616528 $ 0.00019365616528 Aktualna cena: $ 0.000705 $ 0.000705 $ 0.000705 Dowiedz się więcej o cenie COMBO (COMBO)

Tokenomika COMBO (COMBO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki COMBO (COMBO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COMBO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COMBO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOMBO tokenomikę, poznaj cenę tokena COMBOna żywo!

