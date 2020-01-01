Tokenomika COCORO (COCOROETH) Odkryj kluczowe informacje o COCORO (COCOROETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o COCORO (COCOROETH) $COCORO is a tribute token inspired by Cocoro, a 10-year-old black and white Shiba Inu rescued by Atsuko Sato, the caretaker of the original Doge, Kabosu. $COCORO is a tribute token inspired by Cocoro, a 10-year-old black and white Shiba Inu rescued by Atsuko Sato, the caretaker of the original Doge, Kabosu. Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa93d86Af16fe83F064E3C0e2F3d129F7B7b002b0 Kup COCOROETH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa COCORO (COCOROETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla COCORO (COCOROETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.00009454 $ 0.00009454 $ 0.00009454 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000007709 $ 0.000007709 $ 0.000007709 Dowiedz się więcej o cenie COCORO (COCOROETH)

Tokenomika COCORO (COCOROETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki COCORO (COCOROETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COCOROETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COCOROETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOCOROETH tokenomikę, poznaj cenę tokena COCOROETHna żywo!

Jak kupić COCOROETH Chcesz dodać COCORO (COCOROETH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu COCOROETH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować COCOROETH na MEXC już teraz!

Historia ceny COCORO (COCOROETH) Analiza historii ceny COCOROETH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny COCOROETH już teraz!

Prognoza ceny COCOROETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COCOROETH? Nasza strona z prognozami cen COCOROETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COCOROETH już teraz!

