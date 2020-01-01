Tokenomika Clanker Index (CLX) Odkryj kluczowe informacje o Clanker Index (CLX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Clanker Index (CLX) Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators. Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators. Oficjalna strona internetowa: https://www.clanker.world/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x44551CA46Fa5592bb572E20043f7C3D54c85cAD7 Kup CLX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Clanker Index (CLX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Clanker Index (CLX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 270.08K $ 270.08K $ 270.08K Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 401.07K $ 401.07K $ 401.07K Historyczne maksimum: $ 20 $ 20 $ 20 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 1.485 $ 1.485 $ 1.485 Dowiedz się więcej o cenie Clanker Index (CLX)

Tokenomika Clanker Index (CLX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Clanker Index (CLX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLX tokenomikę, poznaj cenę tokena CLXna żywo!

Jak kupić CLX Chcesz dodać Clanker Index (CLX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CLX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CLX na MEXC już teraz!

Historia ceny Clanker Index (CLX) Analiza historii ceny CLX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CLX już teraz!

Prognoza ceny CLX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLX? Nasza strona z prognozami cen CLX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLX już teraz!

