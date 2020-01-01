Tokenomika Clayton (CLAY) Odkryj kluczowe informacje o Clayton (CLAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Clayton (CLAY) Clayton is the blue, fluffy friend of TON ecosystem. Clayton is the blue, fluffy friend of TON ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://claytoncoin.com/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQB-vc00g9PeUWLptSAH4g1J5kYS7WTgtVEfhI6oKdQtRudE Kup CLAY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Clayton (CLAY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Clayton (CLAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Historyczne maksimum: $ 0.0003979 $ 0.0003979 $ 0.0003979 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000011269 $ 0.000011269 $ 0.000011269 Dowiedz się więcej o cenie Clayton (CLAY)

Tokenomika Clayton (CLAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Clayton (CLAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLAY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLAY tokenomikę, poznaj cenę tokena CLAYna żywo!

Jak kupić CLAY Chcesz dodać Clayton (CLAY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CLAY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CLAY na MEXC już teraz!

Historia ceny Clayton (CLAY) Analiza historii ceny CLAY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CLAY już teraz!

Prognoza ceny CLAY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLAY? Nasza strona z prognozami cen CLAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLAY już teraz!

