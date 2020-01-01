Tokenomika Chill House (CHILLHOUSE)
Informacje o Chill House (CHILLHOUSE)
CHILLHOUSE to memecoin oparty na łańcuchu Solana, który określa się jako „po prostu chillowy dom”, łącząc w sobie elementy Chillguy i Housecoin.
Tokenomika i analiza cenowa Chill House (CHILLHOUSE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chill House (CHILLHOUSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Chill House (CHILLHOUSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Chill House (CHILLHOUSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CHILLHOUSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHILLHOUSE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCHILLHOUSE tokenomikę, poznaj cenę tokena CHILLHOUSEna żywo!
Jak kupić CHILLHOUSE
Chcesz dodać Chill House (CHILLHOUSE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CHILLHOUSE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Chill House (CHILLHOUSE)
Analiza historii ceny CHILLHOUSE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny CHILLHOUSE
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHILLHOUSE? Nasza strona z prognozami cen CHILLHOUSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
