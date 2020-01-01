Tokenomika Chill House (CHILLHOUSE) Odkryj kluczowe informacje o Chill House (CHILLHOUSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Chill House (CHILLHOUSE) CHILLHOUSE to memecoin oparty na łańcuchu Solana, który określa się jako „po prostu chillowy dom”, łącząc w sobie elementy Chillguy i Housecoin. CHILLHOUSE to memecoin oparty na łańcuchu Solana, który określa się jako „po prostu chillowy dom”, łącząc w sobie elementy Chillguy i Housecoin. Block Explorer: https://solscan.io/token/GkyPYa7NnCFbduLknCfBfP7p8564X1VZhwZYJ6CZpump Kup CHILLHOUSE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Chill House (CHILLHOUSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chill House (CHILLHOUSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.03491 $ 0.03491 $ 0.03491 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.004527 $ 0.004527 $ 0.004527 Dowiedz się więcej o cenie Chill House (CHILLHOUSE)

Tokenomika Chill House (CHILLHOUSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chill House (CHILLHOUSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHILLHOUSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHILLHOUSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHILLHOUSE tokenomikę, poznaj cenę tokena CHILLHOUSEna żywo!

Jak kupić CHILLHOUSE Chcesz dodać Chill House (CHILLHOUSE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CHILLHOUSE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CHILLHOUSE na MEXC już teraz!

Historia ceny Chill House (CHILLHOUSE) Analiza historii ceny CHILLHOUSE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CHILLHOUSE już teraz!

Prognoza ceny CHILLHOUSE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHILLHOUSE? Nasza strona z prognozami cen CHILLHOUSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHILLHOUSE już teraz!

