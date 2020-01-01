Tokenomika CheckDot (CDT) Odkryj kluczowe informacje o CheckDot (CDT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CheckDot (CDT) CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks. CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks. Oficjalna strona internetowa: https://checkdot.io/ Biała księga: https://checkdot.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/Ak3ovnWQnAxPSFoSNCoNYJLnJtQDCKRBH4HwhWkb6hFm Kup CDT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CheckDot (CDT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CheckDot (CDT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 650.63K $ 650.63K $ 650.63K Całkowita podaż: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Podaż w obiegu: $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 840.00K $ 840.00K $ 840.00K Historyczne maksimum: $ 5.6 $ 5.6 $ 5.6 Historyczne minimum: $ 0.012415128747254563 $ 0.012415128747254563 $ 0.012415128747254563 Aktualna cena: $ 0.084 $ 0.084 $ 0.084 Dowiedz się więcej o cenie CheckDot (CDT)

Tokenomika CheckDot (CDT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CheckDot (CDT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CDT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CDT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCDT tokenomikę, poznaj cenę tokena CDTna żywo!

Jak kupić CDT Chcesz dodać CheckDot (CDT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CDT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CDT na MEXC już teraz!

Historia ceny CheckDot (CDT) Analiza historii ceny CDT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CDT już teraz!

Prognoza ceny CDT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CDT? Nasza strona z prognozami cen CDT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CDT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!