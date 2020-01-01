Tokenomika CREDBULL (CBL) Odkryj kluczowe informacje o CREDBULL (CBL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o CREDBULL (CBL) Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns. Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns. Oficjalna strona internetowa: https://credbull.io/ Biała księga: https://docs.credbull.io/docs/litepaper Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xD6b3d81868770083307840F513A3491960b95cb6 Kup CBL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CREDBULL (CBL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CREDBULL (CBL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 99.05K $ 99.05K $ 99.05K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 366.72M $ 366.72M $ 366.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 270.10K $ 270.10K $ 270.10K Historyczne maksimum: $ 0.0627 $ 0.0627 $ 0.0627 Historyczne minimum: $ 0.000269836605605277 $ 0.000269836605605277 $ 0.000269836605605277 Aktualna cena: $ 0.0002701 $ 0.0002701 $ 0.0002701 Dowiedz się więcej o cenie CREDBULL (CBL)

Tokenomika CREDBULL (CBL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CREDBULL (CBL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CBL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CBL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCBL tokenomikę, poznaj cenę tokena CBLna żywo!

Jak kupić CBL Chcesz dodać CREDBULL (CBL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CBL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CBL na MEXC już teraz!

Historia ceny CREDBULL (CBL) Analiza historii ceny CBL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CBL już teraz!

Prognoza ceny CBL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CBL? Nasza strona z prognozami cen CBL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CBL już teraz!

