Tokenomika Catboy (CATBOY) Odkryj kluczowe informacje o Catboy (CATBOY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Catboy (CATBOY) Catboy offers the first AI interaction with NFTs. Collect and trade unique anime-inspired NFTs with tons of reward programs. Catboy offers the first AI interaction with NFTs. Collect and trade unique anime-inspired NFTs with tons of reward programs. Oficjalna strona internetowa: https://www.catboy.io/ Biała księga: https://gitbook.catboy.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xca9b8d6df0729d85dcfc8ef8bb18af1ad1990786 Kup CATBOY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Catboy (CATBOY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Catboy (CATBOY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 147.54M $ 147.54M $ 147.54M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 642.00K $ 642.00K $ 642.00K Historyczne maksimum: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Historyczne minimum: $ 0.000000000006174833 $ 0.000000000006174833 $ 0.000000000006174833 Aktualna cena: $ 0.00321 $ 0.00321 $ 0.00321 Dowiedz się więcej o cenie Catboy (CATBOY)

Tokenomika Catboy (CATBOY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Catboy (CATBOY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CATBOY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CATBOY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCATBOY tokenomikę, poznaj cenę tokena CATBOYna żywo!

Jak kupić CATBOY Chcesz dodać Catboy (CATBOY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CATBOY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować CATBOY na MEXC już teraz!

Historia ceny Catboy (CATBOY) Analiza historii ceny CATBOY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny CATBOY już teraz!

Prognoza ceny CATBOY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CATBOY? Nasza strona z prognozami cen CATBOY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CATBOY już teraz!

